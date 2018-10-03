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Швидкість, дизайн, новітні технології: у Парижі відкрився всесвітньо відомий автосалон (відео)

14:19, 03 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Паризький автосалон-2018 відкрито / Скриншот - ТСН

Як зазначається у сюжеті ТСН, виробники наввипередки представляли свої нові розробки й просто ошелешували відвідувачів футуристичними дизайнами. 

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Чого тільки вартий фантастичний концепт-кар Renault, завдовжки майже 6 метрів. Розкішне авто без керма і педалей, обладнане автопілотом.

Менш помпезна новинка від французького автовиробника – бюджетний електропозашляховик, що вийде на ринок наступного року. За словами розробників, запасів акумулятора вистачить на 250 кілометрів.

Не могло не вразити на автошоу Ferrari. Новинка компанії має найпотужніший двигун з тих, що будь-коли виробляли італійці – 810 кінських сил. Суперкар розганяється до 100 кілометрів за менш ніж три секунди. 

Німці традиційно вражають технічними складовими своїх новинок. Mercedes привезла на автосалон низку новинок на будь-який смак та майже на будь-який гаманець: позашляховики четвертого покоління, електрокари і просто універсальні урбаністичні авто.

Паризький автосалон триватиме два тижні.

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Теги: #Париж#автосалон