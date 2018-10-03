В Україні дозволили автоматичну фото- та відеофіксацію порушень на дорогах

Постанова набуде чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Кабінет міністрів України дозволив використання засобів фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

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Як повідомляється на Урядовому порталі, відповідне рішення щодо впровадження більш сучасних засобів вимірювальної техніки контролю безпеки дорожнього руху Кабмін ухвалив сьогодні на засіданні.

Зокрема, рішенням уряд розширив перелік типів технічних засобів, що можуть використовуватися для контролю безпеки дорожнього руху.

Контроль безпеки дорожнього руху до сьогодні міг здійснюватися виключно за допомогою засобів дистанційного вимірювання швидкості руху транспортних засобів, таких, як TruCAM або "Візир".

Відтепер разом з використанням засобів дистанційного контролю на дорозі дозволено використання засобів визначення просторово-часових координат і засобів з функцією автоматичної фото - і відеофіксації порушень ПДР.

Постанова набуде чинності через шість місяців з дня її опублікування.

Разом з тим у МВС зазначили, що роблять усе для того, щоб автоматична фото- та відеофіксація порушень Правил дорожнього руху запрацювала вже цього року.

Очікується, що впровадження камер відеофіксації порушень та їх використання забезпечить підвищення якості контролю за дотриманням правил дорожнього руху, що буде результатом підвищення безпеки на дорогах.

Також, як зазначають в уряді, це матиме позитивний економічний вплив на національних виробників таких технічних засобів у зв’язку зі збільшенням обсягів виробництва та реалізації їхньої продукції.