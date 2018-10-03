Kia розкрив подробиці свого бюджетного електричного кросовера (фото)

Електрокросовер Kia Niro EV в змішаному режимі на одному заряді здатний долати до 485 км, а в режимі міського трафіку даний діапазон зростає до 615 км

Південнокорейський автовиробник Kia на Паризькому автосалоні розкрив технічні подробиці свого бюджетного електричного кросовера Kia Niro EV (Kia e-Niro).

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В основному озвучена інформація стосується електричної складової автомобіля, а також його запасу ходу, пише autocentre.ua.

Зокрема, стало відомо, що згідно з тестами WLTP, електрокросовер Kia Niro EV, оснащений 64 кВт*год батареєю, в змішаному режимі на одному заряді здатний долати до 485 км, а в режимі міського трафіку даний діапазон зростає до 615 км.

В даному випадку мова йде про найбільш ємний акумулятор, яким може бути оснащений бюджетний кросовер. Економнішим споживачам, цілком можливо, сподобається інша версія батареї – меншої ємності 39,2 кВт*год, що надає кросоверу запас ходу 312 км в змішаному режимі, пише видання.

Але, обидві версії Kia Niro EV абсолютно точно будуть оснащені рядом технологій, що допомагають максимально ефективно використовувати батарею. Наприклад, крім технології рекуперації енергії гальмування, електрокросовер забезпечений системою Eco Driving Assistant System (Eco DAS), що використовує навігацію для оцінки маршруту і щільності трафіку, щоб вибудувати найкращу стратегію використання заряду акумулятора.

Раціонально використовувати його заряд допоможе і система контролю за нагріванням батареї, і удосконалена технологія обігріву, яка частково використовує енергію кондиціонера і електричних систем.

Також стало відомо, що «серцем» 64-кіловатної версії Kia Niro EV виступає електромотор потужністю 201 к.с. 395 Нм, що надає кросоверу здатність розганятися до 100 км/год за 7,8 секунди. У менш ємній 39,2 кВт*год версії використовується 134-сильний електродвигун з таким же крутним моментом, що дає розгін до сотні за 9,8 секунди.

Оголошено, що новий електрокросовер від Kia почне надходити в продаж в Європі до кінця 2018 року. Гарантія на електродвигун і батарею буде вимірюватися 160000 км пробігу.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня, розпочав роботу Mondial De l'auto 2018, який проводиться в Парижі раз на два роки.