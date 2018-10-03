У МВС розповіли, коли в Україні запрацює автоматична фіксація порушень ПДР

Водночас у відомстві не обіцяють запуск системи в повному обсязі скрізь одночасно.

У Міністерстві внутрішніх справ України роблять усе для того, щоб автоматична фото- та відеофіксація порушень Правил дорожнього руху запрацювала вже цього року.

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Про це в коментарі УНІАН сказав директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко.

"Планується - перші елементи почнуть працювати цього року", - заявив він.

"Усе почнеться поступово. Цього року запрацює. Ми робимо все для того..., і це (дозвіл Кабінету міністрів використовувати засоби фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі - УНІАН) ще один крок... для того, щоб цього року вона почала працювати. Це не значить, що вона почне працювати в повному обсязі одночасно скрізь", - зауважив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій заявляв, що до кінця року в Україні водії-порушники почнуть отримувати "листи щастя" про порушення ПДР.

"До кінця року система має запрацювати. На даний час мова йде не про повне розгортання по всій державі, а має запрацювати на найбільш аварійних ділянках доріг. Це буде 200-300 комплексів по всій країні", - уточнив він.

За словами Криклія, система працюватиме згідно із законом через прописану норму про те, що відповідальність за порушення ПДР покладається на власника транспортного засобу незалежно від того, хто ним керує на момент фіксації порушення. Якщо власник транспортного засобу - фізична особа, штраф сплачуватиме саме він, а якщо юридична – то керівник юридичної особи.

27 вересня фахівець з питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху, заступник голови координаційної ради Загальнонаціонального форуму безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв повідомив, що 28 вересня, патрульна поліція почне отримувати лазерні вимірювачі швидкості TruCAM для фіксації порушень ПДР.

Майбутнє надходження TruCAM в коментарі УНІАН підтвердив директор Департаменту комунікацій МВС Шевченко. "Вони у нас вже були. Вони не надходили. Завтра (28 вересня) надійдуть... Вже завершений процес пересертифікації, їх треба було юридично ще раз пересертифіковувати", - сказав Шевченко і додав, що патрульні почнуть використовувати TruCAM найближчим часом.

Сьогодні, 3 жовтня, Кабмін дозволив використання засобів фото- і відеофіксації порушень ПДР в автоматичному режимі. Відповідною постановою уряд розширив перелік типів технічних засобів, що можуть використовуватися для контролю безпеки дорожнього руху.

Контроль безпеки дорожнього руху до сьогодні міг здійснюватися виключно за допомогою засобів дистанційного вимірювання швидкості руху транспортних засобів, таких як TruCAM або "Візир". Відтепер разом з використанням засобів дистанційного контролю на дорозі дозволено використання засобів визначення його просторово-часових координат і засобів із функцією фото- і відеофіксації порушень ПДР в автоматичному режимі.