АМКУ "поставив крапку" в перевірці обґрунтованості тарифів мобільних операторів

Рішення на засіданні комітету було прийнято одноголосно.

Антимонопольний комітет закрив провадження за зверненням українського мобільного оператора lifecell про перевірку регіональних тарифів конкурентів.

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Про це повідомила УНІАН державний уповноважений Антимонопольного комітету України (АМКУ) Марія Процишен за підсумками чергового засідання з даного питання.

"Справу було одноголосно закрито", - сказала Процишен.

Разом з тим, в lifecell незгодні з позицією комітету і будуть наполягати на докладному розгляді.

"Компанія lifecell завжди виступала за формування конкурентного середовища на телеком-ринку України для забезпечення споживачам можливості отримувати кращу якість послуг зв'язку на вигідних умовах. У зв'язку з рішенням про закриття даного виробництва lifecell вважає, що значний обсяг питань суті порушень не був досліджений і освітлений. Компанія не згодна з прийнятим рішенням АМКУ про закриття провадження по справі і буде вимагати повного, всебічного і прозорого дослідження всіх зазначених питань", - повідомила в коментарі УНІАН прес-служба компанії.

Як повідомляв УНІАН, мобільний оператор звернувся до регулятора ще наприкінці 2015 року. Зокрема, lifecell вважав, що вартість дзвінків на інші мережі в деяких регіональних тарифних планах конкурентів значно завищена і створює штучний бар'єр для вільної зміни оператора.

У компанії зазначили, що в регіональних тарифах конкурентів у Тернопільській і Хмельницькій областях різниця між вартістю дзвінків всередині мережі та у мережі іншого оператора досягає двадцятиразового розміру при тому, що, наприклад, в Хмельницькій області частка ринку "Київстару" і так становить 79%. За розрахунками lifecell, бар'єр зміни оператора в таких областях становить близько 309 гривень на місяць, тобто це вартість того, щоб викинути картку одного оператора і використовувати іншу.

У зв'язку з цим lifecell попросив Антимонопольний комітет провести повний аналіз ситуації та за його результатами прийняти рішення про цінове регулювання для двох інших гравців ринку - "Київстар" і Vodafone - для дотримання принципів конкурентоспроможності компанії в регіонах, де у lifecell і так невелика абонентська база.

Довідка УНІАН. ТОВ "Лайфселл" на 100% належить компанії Euroasia Telecommunications Holdings B. V., 100% акцій якого володіє турецький оператор Turkcell.