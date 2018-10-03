"Укрзалізниця" назвала строки робіт з електрифікації ділянки Долинська - Миколаїв - Колосівка

Роботи на напрямку Долинська - Миколаїв заплановані з березня 2019 року по травень 2023 року, а на напрямку Миколаїв - Колосівка - з червня 2019 року по жовтень 2021 року.

Публічна акціонерна компанія "Укрзалізниця" планує розпочати роботи з електрифікації залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка в березні 2019 року.

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Про це повідомила прес-служба держкомпанії з посиланням на в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова.

"Прийняття закону про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком - УНІАН) дозволить розпочати процедуру відкритого міжнародного тендеру для вибору генерального підрядника для виконання робіт з електрифікації залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка. Роботи з електрифікації плануємо розпочати в березні 2019 року. Вибірка першого траншу очікується наприкінці травня 2019 року, мінімальний розмір траншу - 5 мільйонів євро, а загальна кількість траншів до 20", - цитує прес-служба Кравцова.

За словами керівника "Укрзалізниці", реалізація проекту дозволить значно зменшити експлуатаційні витрати "Укрзалізниці", підвищити пропускну здатність напрямку і збільшити швидкість доставки вантажів у напрямку морських портів.

"Електрифікація дасть економію операційних витрат. Проект передбачає будівництво другої колії, модернізацію систем сигналізації та зв'язку на напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка, що пролягає по території Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Проект передбачає дві фази реалізації: роботи на напрямку Долинська - Миколаїв (експлуатаційної довжиною 148 км) заплановані з березня 2019 року по травень 2023 року, а на напрямку Миколаїв - Колосівка (105 км) - з червня 2019 року по жовтень 2021 року", - зауважив Кравцов.

Також, у прес-службі зазначили, що електрифікація залізничного напрямку Долинська - Миколаїв – Колосівка дозволить покращити екологічну ситуацію в регіоні за рахунок зменшення шкідливих викидів в атмосферу і додатково створити близько 300 робочих місць.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада ратифікувала підписану в грудні 2016 року угода між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про залучення під державні гарантії довгострокового кредиту в розмірі 150 мільйонів євро, які підуть на електрифікацію залізничного напрямку Долинська - Миколаїв – Колосівка.

На початку січня 2018 року Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) підписав угоду з Мінінфраструктури та "Укрзалізницею" про виділення залученого під держгарантії 150 мільйонів євро кредиту на електрифікацію залізничного напрямку Долинська - Миколаїв - Колосівка.

Загальна вартість проекту електрифікації залізничного напрямку Долинська - Миколаїв – Колосівка оцінюється в розмірі до 367,9 мільйона євро. Кошти планувалося взяти у міжнародних кредиторів у розмірі 300 мільйонів євро, а решту суму - за рахунок власних коштів держкомпанії. Завершити електрифікацію планувалося до 2021 року.