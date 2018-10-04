"Укрзалізниця" розпочала монтаж естакади для потяга в аеропорт "Бориспіль"

До кінця жовтня планується завершити монтаж естакади.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" почала монтувати естакаду над трасою Київ-Харків, яка є частиною маршруту залізничного експресу від Центрального залізничного вокзалу Києва до Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

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Про це повідомив в. о. голови "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

"На цьому тижні почали монтувати естакаду над трасою Київ-Харків - до кінця жовтня плануємо завершити монтаж. Пріоритетний проект для компанії - будівництво швидкісної лінії залізничного сполучення між Києвом і Міжнародним аеропортом "Бориспіль" - будуємо за графіком. Як і обіцяли - вже в цьому році можна буде дістатися до найбільшого аеропорту країни за 35 хвилин", - написав він.

За словами Кравцова, залізничники вже поклали 1400 метрів шляху.

"Активно будуємо платформу для поїздів в аеропорту, зону очікування і платформу близько 14 колії Центрального залізничного вокзалу. Важливо - як платформи, так і рухомий склад будуть експлуатуватися з урахуванням всіх вимог безбар'єрного простору", - написав він.

Також, Кравцов зазначив, що минулого тижня були протестовані термінали самообслуговування з продажу квитків.

"Вони працюватимуть за кращими європейськими практиками", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2018 року Кабінет міністрів підтримав розроблений "Укрзалізницею" проект будівництва швидкісної лінії залізничного сполучення "Бориспіль".

Згідно з проектом будівництва, лінія буде прокладена від вокзалу "Київ-Пасажирський" через станцію "Видубичі" до терміналу D аеропорту "Бориспіль". Розрахунковий час в дорозі - 35 хвилин, а орієнтовна ціна квитка – 80 гривень.

Від Центрального залізничного вокзалу Києва до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" курсуватимуть 5 рейкових автобусів виробництва фірми Pesa Bydgoszcz SA.

Як очікується, запуск швидкісного сполучення не тільки істотно спростить дорогу в аеропорт міста і до міста з аеропорту, але також розвантажить ключові міські магістралі.