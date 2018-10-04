В окупантів обвалилася частина Кримського мосту (фото, відео)

Окупанти запевняють, що опори Кримського моста не пошкоджені, несуча здатність не порушена.

Проліт споруджуваної залізничної частини Кримського моста сьогодні з'їхав у воду при монтажі конструкцій.

Про це повідомляє "Кримінформ", посилаючись на прес-службу оператора транспортного переходу – ФКУ "Упрдор "Тамань".

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"На морській ділянці будівництва Кримського моста між Тузлинською косою та однойменним островом у процесі опускання на опори один із залізничних прольотів нахилився і впав в акваторію, на мілководді", – йдеться у повідомленні.

Передбачається, що інцидент стався в результаті технічної несправності однієї з домкратних систем.

"Опори Кримського мосту не пошкоджені, несуча здатність не порушена. Саму пролітну конструкцію Кримського мосту, що опинилася у воді, заберуть з акваторії кранами після необхідної підготовки. На її місці буде встановлена нова. На це, за попередніми оцінками, знадобиться 30-45 діб", – повідомили в ФКУ "Упрдор "Тамань".

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН, рух легкових автомобілів Кримським мостом було запущено 16 травня. Рух вантажівок було відкрито напередодні, 1 жовтня.