LG представила новий смартфон з п'ятьма камерами (фото)

Основою смартфону служить однокристальна система Qualcomm Snapdragon 845. Процесор з'єднаний з 6 ГБ оперативної пам'яті, а об'єм вбудованої флеш-пам'яті становить 64 ГБ.

Компанія LG сьогодні, 4 жовтня, представила флагманський смартфон V40 ThinQ з п'ятьма камерами (потрійною основною та подвійною фронтальною).

LG V40 ThinQ є першим у світі смартфоном, який забезпечує можливість одночасно використовувати зум для наближення об'єктів зйомки та можливість знімати з великим кутом огляду, пише itc.ua.

Модулі вбудовані горизонтально у верхній частині задньої панелі по центру. Основний модуль роздільною здатністю 12 Мп (1,4 мкм) дивиться на світ через стандартний об'єктив з діафрагмою F/1,5 і ЕФР 27 мм. Він оснащений системою фазового автофокусу, лазерним помічником автофокусу і триосьовою системою оптичної стабілізації.

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Перший із допоміжних модулів поєднує в собі сенсор з роздільною здатністю 16 Мп (1,0 мкм) і ультраширококутовий об'єктив із діафрагмою F/1,9 і ЕФР 16 мм. Другий допоміжний модуль, що забезпечує можливість дворазового оптичного збільшення, представлений сенсором роздільною здатністю 12 Мп і телеоб'єктивом з діафрагмою F/2,4 та ЕФР 52 мм. Він також обладнаний системою оптичної стабілізації та фазовим автофокусом. Крім роликів 4К з частотою 60 к/с є можливість записувати уповільнені відео зі швидкістю 240 к/с і роздільною здатністю Full HD. Всі три модулі вміють записувати ролики HDR і підтримують електронну стабілізацію.

Основний модуль фронтальної камери роздільною здатністю 8 Мп (1,4 мкм) з об'єктивом із діафрагмою F/1,9 і ЕФР 26 мм працює в парі з додатковим 5-мегапіксельним сенсором (1,4 мкм), доповненим ширококутним об'єктивом з діафрагмою F/2,2 та ЕФР 21 мм.

Смартфон LG V40 ThinQ отримав дисплей FullVision типу P-OLED діагоналлю 6,4 дюйма зі співвідношенням сторін 19.5:9 і роздільною здатністю QHD+. Таким чином, V-серія повернула собі перевагу над G-серією з розмірами екрану. Екран має виріз у верхній частині та підтримує розширений динамічний діапазон HDR10. Що незвично, решітка гучномовця розташована не по центру, а зміщена до правого краю вирізу, пише видання.

Основою смартфону є однокристальна система Qualcomm Snapdragon 845. Процесор з'єднаний з 6 ГБ оперативної пам'яті, а об'єм вбудованої флеш-пам'яті становить 64 ГБ. Передбачено додавання карти пам'яті microSD об'ємом до 512 ГБ.

Якісна аудіопідсистема вже давно стала свого роду візитною карткою флагманів LG. Що стосується новинки, тут є і 32-бітний ЦАП компанії ESS Technology, і два мікрофони з підвищеною чутливістю, і роз'єм для навушників, і гучний динамік Boombox з підтримкою технології DTS:X 3D Surround Sound і здатністю імітувати об'ємний звук 7.1.

Ємність акумулятора дорівнює 3300 мА∙год., що є досить скромним значенням на сьогодні. Та й з таким екраном виникають питання до автономності апарату. Зате підтримується не тільки технологія швидкої провідної зарядки Qualcomm Quick Charge 3.0, але й бездротова зарядка теж.

Смартфон підтримує Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0 BLE, NFC і GPS/GLONASS/GALILEO. Він оснащений інтерфейсом USB 3.1 з роз'ємом Type–C. Сканер відбитків пальців знаходиться ззаду під камерою.

Корпус з обох сторін оформлений загартованим склом Gorilla Glass 5, а рамка виготовлена з алюмінію. Заявлено відповідність ступеню захисту IP68 і американського військового стандарту MIL-STD-810G.

Габарити та маса новинки — 158,8х75,7х7,6 мм і 169 грамів.

Пристрій поставляється з ОС Android 8.1 і фірмовою оболонкою UX 7.0+. Він буде доступний у чотирьох колірних варіантах, показаних на зображенні вище. Продаж новинки почнеться 18 жовтня, а ціна становить $900.