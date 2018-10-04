У МВС розповіли, коли і де патрульні почнуть використовувати лазерні радари TruCam

У міністерстві обіцяють, що пристрої використовуватимуть тільки на ділянках доріг, де встановлені відповідні дорожні знаки, а перелік таких місць буде в у відкритому доступі.

З 8 жовтня 2018 року патрульна поліція почне використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam в місцях концентрації дорожно-транспортних пригод.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Міністерства внутрішніх справ України у Facebook.

"Портативний пристрій вимірювання швидкості TruCam будуть використовувати виключно на ділянках доріг, де встановлені відповідні дорожні знаки, а перелік таких місць буде в у відкритому доступі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в місцях фіксації порушень швидкісного режиму також будуть перебувати службові транспортні засоби з увімкненням маячків синього кольору в обов’язковому порядку.

Водночас перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook уточнив, що протягом наступного тижня патрульні використовуватимуть TruCam лише у пілотному режимі та не притягатимуть водіїв до адмінвідповідальності після виявлення порушень з допомогою приладів.

"Хочу наголосити, що перший тиждень (з понеділка, 8 жовтня) патрульна поліція буде використовувати дану систему в пілотному режимі без притягнення водіїв до відповідальності, адже основна задача поліції - не покарати, а попередити правопорушення і зберегти життя громадян. А надалі порушники будуть притягуватися до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством", - повідомив він.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій заявляв, що до кінця року в Україні водії-порушники почнуть отримувати «листи щастя» про порушення ПДР.

За словами Криклія, система працюватиме згідно із законом через прописану норму про те, що відповідальність за порушення ПДР покладається на власника транспортного засобу незалежно від того, хто ним керує на момент фіксації порушення. Якщо власник транспортного засобу - фізична особа, штраф сплачуватиме саме він, а якщо юридична – то керівник юридичної особи.

27 вересня фахівець з питань законодавчого забезпечення безпеки дорожнього руху, заступник голови координаційної ради Загальнонаціонального форуму безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв повідомив, що патрульна поліція почне отримувати лазерні вимірювачі швидкості TruCam для фіксації порушень ПДР.

Надходження TruCAM підтвердив у коментарі УНІАН директор Департаменту комунікацій МВС Шевченко. «Вони у нас вже були. Вони не надходили. Завтра (28 вересня) надійдуть... Вже завершений процес пересертифікації, їх треба було юридично ще раз пересертифіковувати», - сказав Шевченко і додав, що патрульні почнуть використовувати TruCAM найближчим часом.

3 жовтня Кабмін дозволив використання засобів фото- і відеофіксації порушень ПДР в автоматичному режимі. Відповідною постановою уряд розширив перелік типів технічних засобів, що можуть використовуватися для контролю безпеки дорожнього руху.

Контроль безпеки дорожнього руху до цього міг здійснюватися виключно за допомогою засобів дистанційного вимірювання швидкості руху транспортних засобів, таких як TruCAM або "Візир". Після ухвалення урядом зазначеного рішення разом з використанням засобів дистанційного контролю на дорозі дозволено використання засобів визначення його просторово-часових координат і засобів із функцією фото- і відеофіксації порушень ПДР в автоматичному режимі.

Речник МВС Артем Шевченко заявив у коментарі УНІАН, що у міністерстві роблять усе для того, щоб система автоматичної фото- та відеофіксації порушень Правил дорожнього руху запрацювала вже цього року. При цьому, він зауважив, що "це не значить, що вона почне працювати в повному обсязі одночасно скрізь".

Довідка. TruCAM — лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації. Основна відмінність приладу від «Візира» і йому подібних — він використовує не радіохвилю, а світловий промінь — лазер, який дозволяє зафіксувати перевищення швидкості конкретного автомобіля в потоці транспорту на відстані, що перевищує кілометр.

Відомості про дату, час і місце розташування (координати) автомобіля, які видає TruCAM, автоматично надходять від вбудованого в прилад GPS-приймача. Початок фіксації порушення можливий на відстані до 1200 метрів.

При роботі в автоматичному режимі (з триноги або з боксу) при перевищенні транспортним засобом ліміту швидкості автоматично робиться фотознімок з відстані близько 70 метрів з фіксацією швидкості, відстані, дати, часу і координат. При цьому максимальне накопичення становить до 40 тис. фото або 16 тис. відеороликів порушень на одну флеш-карту. В автономному режимі від акумулятора прилад може працювати до 15 годин.

Дані вимірювання захищені від видалення та модифікації, адже проводиться опломбування флеш-карти, а також виконуються відповідні протокольні процедури, пов`язані з обігом і зберіганням носіїв суворої звітності.