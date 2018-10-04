Частина Кримського мосту впала у воду: окупанти прокоментували інцидент (відео)

Залізничну частину Кримського моста здадуть у визначені терміни, запевняють окупанти.

Окупанти запевняють, що інцидент на залізничній частині Кримського мосту, фрагмент прольоту якої впав у воду, не вплине на здачу об'єкта у встановлені терміни.

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Про це заявив голова ради директорів "Стройгазмонтаж" Аркадій Ротенберг, повідомляє "РІА Новости". Компанія - генеральний підрядник будівництва.

"Нічого страшного не сталося. Через технічну несправність з домкратом з'їхав фрагмент Кримського мосту при монтажі... Зрозуміло, ми працюємо з цим, тож ця ситуація ніяк на терміни здачі залізничного мосту не вплине", — запевняє він.

Як повідомляв УНІАН, проліт споруджуваної залізничної частини Кримського моста 4 жовтня з'їхав у воду при монтажі конструкцій.