Експерти прогнозують новий стрибок цін на бензин у жовтні: названо головну причину

Фахівці пояснили, чому є підстави для подальшого здорожчання бензину та дизпалива.

Ще на гривню, а то й дві подорожчає бензин упродовж жовтня – такі прогнози українських експертів.

Як йдеться в сюжеті «5 каналу», причина підвищення вартості – світове підвищення цін на нафту. Нині ж буквально за кілька дні літр автомобільного пального зріс у ціні в середньому на 50 копійок.

Середня вартість популярного бензину а-95 зараз становить 34 гривні. Лише за останні три дні 95-ий здорожчав майже на сорок копійок.

Власники автозаправних станцій розводять руками і знову звинувачують світові ринки. Фахівці ж попереджають, що є підстави чекати подальшого здорожчання бензину та дизпалива.

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"Якщо нафта залишиться на рівні 85 доларів за барель – можемо побачити ще одну гривню в ціннику на стелі. Якщо прогнози справдяться і нафта перевалить за 90 доларів – ще плюс п’ять доларів за барель – то можемо побачити і 35 і 38 за літр бензину", – пояснює комерційний директор ПАТ "Укргазвидобування" Сергій Федоренко.

Слідом за бензином ціни можуть підскочити на газ для автомобілів, впевнені експерти. В антимонопольному комітеті вивчають ситуацію. За словами державного уповноваженого Валерія Полюховича, вартість бензину могли й навмисно підвищити, внаслідок змови кількох компаній.

"Під тенденцією до зростання цін можливі різні антиконкурентні практики. Тобто це антиконкурентні узгоджені дії гравців ринку. Тобто у вересні місяці 2018 року нами таких випадків не виявлено", – каже державний уповноважений Антимонопольного комітету України Валерій Полюхович.

З початку осені нафта у світі подорожчала на 13,5%. Подальші прогнози не додають оптимізму.