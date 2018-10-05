Toyota відкликає понад 2 мільйона авто в Японії та США

Відкликанню підлягають 2,43 мільйона авто різних моделей, включно з відомим Prius.

Японський автоконцерн Toyota відкликає понад 2,4 мільйона гібридних автомобілів по всьому світу через проблеми з двигунами.

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Про це повідомляє ТАСС.

"Відкликанню підлягають 2,43 мільйона авто різних моделей, включно з відомим Prius. Повідомляється, що в Японії буде відкликано близько 1,25 мільйона автомобілів, у США - 830 тисяч авто і ще 290 тисяч автомобілів в Європі", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, зафіксована несправність "у рідкісних випадках може призвести до мимовільного відключення двигуна".

Про інциденти, пов'язані з цією несправністю, на даний момент інформації не надходило.