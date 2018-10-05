У Києві частково обмежили рух транспорту на мосту Патона

Обмеження введено через бетонування монолітної залізобетонної плити прогонової будови мосту.

У Києві частково обмежено рух транспорту на мосту ім. Патона.

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Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

«У зв'язку з бетонуванням монолітної залізобетонної плити прогонової будови мосту ім. Є. О. Патона частково обмежено рух транспорту у першій смузі руху в напрямку з лівого на правий берег Дніпра на першій ділянці. Роботи планується завершити до 05:00 8 жовтня», - йдеться в повідомленні.

Водночас, зазначили у «Київавтодорі», продовжуватимуться роботи на другій ділянці – під прогоновою будовою мосту, тому обмеження руху у першій смузі на другій ділянці триватиме.

У «Київавтодорі» просять водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.