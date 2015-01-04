У Мінфіні запевняють, що "податок на розкіш" торкнеться лише 17 тисяч автомобілів

Податок на розкішні автомобілі, прийнятий Верховною Радою України в рамках реформування податкової системи країни, стосуватиметься 17300 автомобілів, що становить близько 1,3% від загальної кількості транспортних засобів, зареєстрованих в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив під час брифінгу в Кабінеті міністрів заступник міністра фінансів України Денис Фудашкін.

«Відповідно до змін в Податкове законодавство розширено базу обкладання податком податку на майно і передбачається оподаткування дорогих транспортних засобів. Це стосується винятково дорогих автомобілів з об'ємом двигуна понад 3 літри і терміном експлуатації до 5 років, - сказав Фудашкін. - Передбачається щорічна сплата податку на майно в розмірі 25 тисяч гривень. Жодні нові податки не вводилися. Але навіть ця норма стосується лише 17300 автомобілів у країні за загальної кількості зареєстрованих авто в країні понад 1,3 млн. Тобто оподаткування автотранспортних засобів торкнеться лише 1,3% автомобілів».

Читайте такожПід податок у 25 тисяч гривень потраплять автомобілі середнього класу - експертПри цьому Фудашкін нагадав, що за рішенням парламенту було скасовано збір за першу реєстрацію автомобіля, база оподаткування якого збігається з акцизним податком на автотранспорт. Таким чином, платіж було об'єднано і ставки податку перераховано. «Жодних нових податків на транспорт, крім того, що я відзначив – не вводилося», - наголосив заступник міністра фінансів.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила законодавчі зміни до Податкового кодексу наприкінці 2014 року.