Кримський міст обвалюється: з'явилися свіжі кадри аварії (фото, відео)

Місце обвалення Кримського мосту прикрили зеленою сіткою.

Після аварії на Кримському мосту у мережі з'явилися нові фото та відео з місця інциденту.

Кадри з'явилися в Twitter RoksolanaToday&Крим. Зазначається, що "потопельника вчорашнього прикрили зеленою ганчірочкою, щоб далі не наврочили".

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня проліт споруджуваної залізничної частини Кримського моста з'їхав у воду при монтажі конструкцій.

З'ясувалося, що листи заліза на Кримському мосту, на які був встановлений домкрат, не були закріплені між собою і з основною конструкцією. У підсумку домкрат змістився в бік, що і стало причиною обвалення. Офіційно інцидент списали на технічну несправність домкрата.