Кримський міст обвалюється: з'явилися свіжі кадри аварії (фото, відео)
14:54, 05 жовтня 2018Транспорт/Зв'язок
6363 0
Місце обвалення Кримського мосту прикрили зеленою сіткою.
НП на Кримському мосту сталася 4 жовтня / фото twitter.com/krimrt
Після аварії на Кримському мосту у мережі з'явилися нові фото та відео з місця інциденту.
Кадри з'явилися в Twitter RoksolanaToday&Крим. Зазначається, що "потопельника вчорашнього прикрили зеленою ганчірочкою, щоб далі не наврочили".
Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня проліт споруджуваної залізничної частини Кримського моста з'їхав у воду при монтажі конструкцій.
З'ясувалося, що листи заліза на Кримському мосту, на які був встановлений домкрат, не були закріплені між собою і з основною конструкцією. У підсумку домкрат змістився в бік, що і стало причиною обвалення. Офіційно інцидент списали на технічну несправність домкрата.
Керч— RoksolanaToday&Крим (@KrimRt) October 5, 2018
Літаючий місток
За зеленою ганчірочкою-наш вчорашній герой-підводник pic.twitter.com/K9JZdD8MOw
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter