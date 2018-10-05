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Кримський міст обвалюється: з'явилися свіжі кадри аварії (фото, відео)

14:54, 05 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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НП на Кримському мосту сталася 4 жовтня / фото twitter.com/krimrt

Кадри з'явилися в Twitter RoksolanaToday&Крим. Зазначається, що "потопельника вчорашнього прикрили зеленою ганчірочкою, щоб далі не наврочили".

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня проліт споруджуваної залізничної частини Кримського моста з'їхав у воду при монтажі конструкцій.

З'ясувалося, що листи заліза на Кримському мосту, на які був встановлений домкрат, не були закріплені між собою і з основною конструкцією. У підсумку домкрат змістився в бік, що і стало причиною обвалення. Офіційно інцидент списали на технічну несправність домкрата.

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Теги: #Крим#аварія#кримський міст