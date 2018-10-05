Українські порти цього року перевиконують фінплан на 120%

Винятком стали Усть-Дунайський та Скадовський порти.

Українські порти, крім Усть-Дунайського та Скадовського портів, виконують фінансовий план на цей рік на 120%.

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Про це повідомив заступник міністра Юрій Лавренюк в ході Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Немає ніяких мінусів у фінансовій діяльності портів. Є проблема в порту Усть-Дунайськ та Скадовськ. Але ця проблема існує вже десятиліття. У порту Скадовськ вже протягом 10 років накладено арешт на майно, і тільки зараз ми намагаємося залучити приватні інвестиції, так як держава не має можливості фінансувати ці порти. Всі інші українські порти виконують фінансовий план на цей рік на 120%", - сказав він.

Також, за словами Лавренюка, створення Морської адміністрації є світовою практикою.

"У жодній європейській країні немає державних стивідорів. Тільки приватні. Держава повинна поглиблювати акваторії і підтримувати причали. Для цього і була створена Адміністрація морських портів", - додав він.