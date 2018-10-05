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Деталі для літаків Airbus почали друкувати на 3D-принтері (фото)

15:33, 05 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє Аvianews.

"На 3D-принтері EOS M 400-4 друкуються вали блокування дверей літаків А350", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спочатку на комп'ютері створюється 3D-макет деталі, далі всі дані обробляються системою принтера і починається пошарове формування деталі з титанового порошку шляхом його плавлення і подальшого спікання під дією високоточного світлового лазера, оптична система якого в точності прокреслює обриси моделі в даному перетині.

Так, шар за шаром відбувається нарощування деталі до тих пір, поки вона не буде створена повністю.

Виготовлені за допомогою 3D-друку деталі для дверей літаків Airbus А350 / фото Airbus

Використання даного методу дозволяє виробляти більш легкі деталі, скоротити час виробництва, зменшити кількість промислових відходів, а також робити більш складні деталі.

Так, наприклад, надрукований на принтері вал блокування дверей на 45% легший і на 25% дешевший такої ж деталі, виробленої традиційним способом.

З огляду на те, що на кожному А350 встановлено близько 16 таких деталей, використання методу 3D-друку при виробництві дозволить заощадити близько 4 кілограм ваги на кожен літак.

З виходом виробництва на повну потужність Airbus Helicopters планує виробляти близько 2200 подібних компонентів на рік.

Серійне виробництво планується почати в 2019 році після завершення процесу сертифікації.

Очікується, що перший вал блокування дверей, надрукований на 3D-принтері, підніметься в повітря на А350 вже в 2020 році.

Наразі завод Airbus Helicopters в німецькому місті Донауверт виробляє двері для всіх літаків Airbus, будучи одним з постачальників компанії.

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Теги: #3D-принтер#літаки Airbus