Деталі для літаків Airbus почали друкувати на 3D-принтері (фото)

Використання даного методу дозволяє прискорити, здешевити та спростити виробництво деталей для літаків.

Компанія Airbus Helicopters почала виробництво деталей для дверей літаків Airbus А350, використовуючи технологію 3D-друку.

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Про це повідомляє Аvianews.

"На 3D-принтері EOS M 400-4 друкуються вали блокування дверей літаків А350", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спочатку на комп'ютері створюється 3D-макет деталі, далі всі дані обробляються системою принтера і починається пошарове формування деталі з титанового порошку шляхом його плавлення і подальшого спікання під дією високоточного світлового лазера, оптична система якого в точності прокреслює обриси моделі в даному перетині.

Так, шар за шаром відбувається нарощування деталі до тих пір, поки вона не буде створена повністю.

Використання даного методу дозволяє виробляти більш легкі деталі, скоротити час виробництва, зменшити кількість промислових відходів, а також робити більш складні деталі.

Так, наприклад, надрукований на принтері вал блокування дверей на 45% легший і на 25% дешевший такої ж деталі, виробленої традиційним способом.

З огляду на те, що на кожному А350 встановлено близько 16 таких деталей, використання методу 3D-друку при виробництві дозволить заощадити близько 4 кілограм ваги на кожен літак.

З виходом виробництва на повну потужність Airbus Helicopters планує виробляти близько 2200 подібних компонентів на рік.

Серійне виробництво планується почати в 2019 році після завершення процесу сертифікації.

Очікується, що перший вал блокування дверей, надрукований на 3D-принтері, підніметься в повітря на А350 вже в 2020 році.

Наразі завод Airbus Helicopters в німецькому місті Донауверт виробляє двері для всіх літаків Airbus, будучи одним з постачальників компанії.