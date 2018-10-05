BMW протестувала спортивний кросовер X6 M (фотогалерея)

Новий X6 M отримає 4,4-літровий бензиновий мотор V8, потужність якого може перевищити 600 к.с.

Компанія BMW приступила до дорожніх тестів спортивного кросовера X6 M нового покоління.

Прем'єра новинки повинна відбутися в Шанхаї в 2019 році, повідомляє "Новое время" з посиланням на Autocar.

Новий X6 M отримає 4,4-літровий бензиновий мотор V8, потужність якого може перевищити 600 к.с. Нинішнє покоління кросовера комплектується 4,0-літровим двигуном V8. Потужність цього двигуна становить 567 кінських сил.

У порівнянні з попереднім X6, дах буде менш схожою на купе, ніж раніше, з більш крутими кутовими задніми дверима. Тим не менш, загальний дизайн в значній мірі нагадує модель меншого позашляховика X4. Усередині новий X6 буде майже ідентичний X5, з новою розважальною системою iDrive від BMW сьомого покоління.

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Зазначається, що у новинки буде новий двосекційний спойлер на даху, а також змінені і більш компактні світлодіодні задні ліхтарі. Вертикальні світловідбивачі по краях заднього бампера у моделі відсутні або закриті камуфляжною плівкою. Круглі протитуманні фари теж зникли з переднього бампера, як і у нового X5.

Виробництво кросовера організують на заводі BMW в Спартанбурзі в Південній Кароліні, США, де вже будуються прототипи для тестування. Прототип звичайної версії X6 раніше був помічений приблизно там же, що і зображений X6 M.

Варіанти M Performance M50d і M50i також плануються, оскільки BMW розширює свій суббренд M, хоча бензиновий M50i може не пропонуватися в Європі, оскільки він орієнтований на американський ринок. M50d буде оснащуватися чотирициліндровим 3,0-літровим шестициліндровим дизельним двигуном потужністю понад 400 к.с.