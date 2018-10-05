Українці вдвічі збільшили купівлю старих автомобілів: найпопулярніші марки

Продаж вживаних автомобілів в Україні в січні-вересні зріс до 72 тис. штук.

Обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в січні-вересні 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 87% і становив 72 тис. авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

Читайте такожВідкрився Паризький автосалон (фоторепортаж)

Також повідомляється, що за вересень було зареєстровано 10,2 тис. вживаних авто. У порівнянні з вереснем минулого року первинний ринок вживаних легкових автомобілів зріс майже в 1,9 раза.

При цьому частка вживаних авто на первинному ринку становила 60%.

В асоціації відзначили, що найбільш популярними серед вживаних авто були автомобілі марки Volkswagen, яких минулого місяця було поставлено на облік 1538 шт.

На другому місці рейтингу Renault з показником 1383 старих авто.

Третій результат у Skoda - 1008 авто з пробігом. Попит на ці авто за рік зріс на 64%.

Ford залишився на четвертому місці, машини з пробігом цієї марки вибрали 690 українців.

Замикає п'ятірку лідерів ринку легкових автомобілів з пробігом Nissan з результатом 579 машин в місяць.

Як повідомляв УНІАН, обсяг продажу вживаних автомобілів на первинному ринку в Україні у 2017 році у порівнянні з 2016 роком зріс у 3,3 раза і становив 56,744 тис. авто.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші.