Україну та Румунію хочуть з'єднати мостом через Дунай

Попередня вартість проекту - 243 млн євро.

Український і румунський береги Дунаю хочуть з'єднати автомобільним мостом, який стане частиною європейського маршруту Е87 (Одеса — Рені — Галац — Констанца — Варна — Малко-Тирново — Декерей — Ізмір — Анталія).

Відповідні передпроектні пропозиції презентували сьогодні президенту Петру Порошенку і прем'єру Болгарії Бойко Борисову, повідомляє «Думская».

За словами начальника Служби автомобільних доріг в Одеській області Олега Вариводи, орієнтовна вартість проекту — 243 млн євро. Міст зведуть між українською Орлівкою та румунською Ісакча, де багато років намагаються побудувати поромну переправу. Довжина споруди становитиме 1050 метрів (ширина річки в цьому місці — 930 метрів).

З української сторони обладнують в'їзний та виїзний термінали та спільний пункт пропуску.

«З ремонтом траси Одеса-Рені вантажопотік по ній виріс у рази, а міст збільшить його в десятки разів», — говорить Варивода.

Як повідомляв УНІАН, в Одеській області президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов ознайомилися з перебігом ремонту траси М-15 «Одеса-Рені» та ходом будівництва мостового переходу за маршрутом Україна - Румунія - Болгарія - Туреччина.