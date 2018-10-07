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Поставлені в Україну локомотиви General Electric виявилися без гальм

15:11, 07 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Локомотиви General Electric опинилися без гальм / фото facebook.com/rudolf.melkumyan.3

Локомотиви General Electric Evolution, поставлені Україні США, відправлено зі станції Чорноморськ-Порт для остаточного збирання на Крюківський вагонобудівний завод (КВБЗ).

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Про це повідомляє Главред з посиланням на головного ревізора з безпеки руху Одеської залізниці Рудольфа Мелкумяна.

Через відключені гальма самі машини пересуватися не можуть та їдуть в складі поїзда, з 25 порожніми зерновозами, які допомагають складу гальмувати.

"Враховуючи ту обставину, що тепловози відправлялися в "холодному" стані з відключеними гальмами, і що загальна вага семи тепловозів становить 966 тонн, то було прийнято рішення сформувати потяг з додаванням до зазначених тепловозів 25-ти порожніх зерновозів з увімкнутими гальмами для забезпечення всього поїзда мінімальним необхідним гальмівним натисненням гальмівних колодок", - зазначив Мелкумян.

На початку серпня General Electric Transportation відправила в Україну перший з 30 локомотивів GE TE33AC.

Рамкова угода між "Укрзалізницею" і GE передбачає 15-річне партнерство в частині оновлення і модернізації тягового рухомого складу, перший етап якого - постачання "Укрзалізниці" в лізинг 30 нових дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації 10 відсотків.

Компанія GE Transportation і КВБЗ на початку червня 2018 року підписали угоду про локалізацію виробництва 30 локомотивів TE33A серії Evolution. Передбачалося, що перші тепловози "Укрзалізниця" отримає наприкінці 2018 року.

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Теги: #General Electric