У Києві змінять маршрут нічного тролейбуса
18:47, 07 жовтня 2018Транспорт/Зв'язок
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Це пов'язано з ремонтом контактної мережі.
Вночі зміниться маршрут тролейбуса 91Н / фото УНІАН
У Києві у понеділок, 8 жовтня, вночі зміниться маршрут тролейбуса 91Н.
Про це повідомили у прес-службі КМДА.
Зазначається, що через заміну контактної мережі на вулиці Симона Петлюри рух тролейбуса організують вулицею Милославською до Палацу Спорту. Зміни триватимуть від 00:05 до 5:00.
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Стандартний маршрут тролейбуса 91Н такий: вулиця Милославська - Центральний залізничний вокзал. Він їде бульваром Перова, проспектом Соборності, після цього - мостом Патона, бульваром Дружби Народів, а тоді - вулицею Антоновича.
Раніше повідомлялося, що у Києві до 2024 року можуть скасувати маршрутні таксі.
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