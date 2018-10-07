У Києві змінять маршрут нічного тролейбуса

Це пов'язано з ремонтом контактної мережі.

У Києві у понеділок, 8 жовтня, вночі зміниться маршрут тролейбуса 91Н.

Про це повідомили у прес-службі КМДА.

Зазначається, що через заміну контактної мережі на вулиці Симона Петлюри рух тролейбуса організують вулицею Милославською до Палацу Спорту. Зміни триватимуть від 00:05 до 5:00.

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Стандартний маршрут тролейбуса 91Н такий: вулиця Милославська - Центральний залізничний вокзал. Він їде бульваром Перова, проспектом Соборності, після цього - мостом Патона, бульваром Дружби Народів, а тоді - вулицею Антоновича.

Раніше повідомлялося, що у Києві до 2024 року можуть скасувати маршрутні таксі.