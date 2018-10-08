На українські дороги повернулися радари: список трас

Протягом поточного тижня патрульні використовуватимуть TruCam тільки в пілотному режимі і не притягатимуть водіїв до адміністративної відповідальності після виявлення порушень з допомогою приладів.

З 8 жовтня 2018 року патрульна поліція починає використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України в Facebook.

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"Портативний пристрій вимірювання швидкості TruCam використовуватимуть виключно на ділянках доріг, де встановлені відповідні дорожні знаки, а перелік таких місць буде у відкритому доступі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в місцях фіксації порушень швидкісного режиму також будуть перебувати службові транспортні засоби з включенням маячків синього кольору в обов'язковому порядку.

Водночас, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції НПУ Олексій Білошицький на своїй сторінці в Facebook уточнив, що протягом поточного тижня патрульні використовуватимуть TruCam тільки в пілотному режимі та не притягатимуть водіїв до адміністративної відповідальності після виявлення порушень з допомогою приладів.

"Хочу підкреслити, що перший тиждень (з понеділка, 8 жовтня) патрульна поліція використовуватиме цю систему в пілотному режимі без залучення водіїв до відповідальності, адже основне завдання поліції - не карати, а запобігати правопорушенню і зберегти життя громадян. А надалі порушники будуть притягуватися до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Кабмін дозволив використання засобів фото - і відеофіксації порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Відповідною постановою уряд розширив перелік типів технічних засобів, які можуть використовуватися для контролю безпеки дорожнього руху. Контроль безпеки дорожнього руху до цього міг здійснюватися винятково за допомогою засобів дистанційного вимірювання швидкості руху транспортних засобів, таких як TruCAM або "Візир".

Після прийняття урядом зазначеного рішення разом з використанням засобів дистанційного контролю на дорозі дозволено використання засобів визначення його просторово-часових координат і засобів з функцією фото - і відеофіксації порушень ПДР в автоматичному режимі.

Артем Шевченко заявив у коментарі УНІАН, що в міністерстві роблять все для того, щоб система автоматичної фото - і відеофіксації порушень ПДР запрацювала цього року. При цьому він зазначив, що "це не означає, що вона почне працювати в повному обсязі одночасно скрізь".

Довідка. TruCAM - лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації. Основна відмінність пристрою від «Візира» і йому подібних - він використовує не радіохвилю, а світловий промінь - лазер, який дозволяє зафіксувати перевищення швидкості конкретного автомобіля в потоці транспорту на відстані, що перевищує кілометр. Відомості про дату, час і місце розташування (координати) автомобіля, які видає TruCAM", автоматично надходять від вбудованого в прилад GPS-приймача. Початок фіксації порушення можливий на відстані до 1200 метрів.

За роботи в автоматичному режимі (з триноги або з боксу) під час перевищення транспортним засобом ліміту швидкості автоматично робиться фотознімок з відстані близько 70 метрів з фіксацією швидкості, відстані, дати, часу і координат. При цьому максимальне накопичення становить до 40 тис. фото або 16 тис. відеороликів порушень на одну флеш-карту. В автономному режимі від акумулятора прилад може працювати до 15 годин. Дані вимірювання захищені від видалення та модифікації, оскільки проводиться опломбування флеш-карти, а також виконуються відповідні протокольні процедури, пов'язані з обігом і зберіганням носіїв суворої звітності.