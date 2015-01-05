«Укрзалізниця» розслідує інцидент з провідницею, що не пустила в поїзд військових із зони АТО

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») приступила до проведення службового розслідування інциденту в Миколаєві, коли 30 грудня провідниця не пустила на посадку в поїзд українських солдатів, які несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України.

У прес-службі відомства уточнили, що «Укрзалізниця» спільно з Одеською і Придніпровською залізницями проводить розслідування цього випадку, події 30 грудня на залізничному вокзалі в Миколаєві, коли провідниця поїзду Одеса-Запоріжжя не допустила на посадку до поїзду військових, які прямували в Запоріжжя на ротацію.

«Зараз з'ясовуються всі обставини, про результати перевірки буде повідомлено додатково і буде вжито відповідних заходів для недопущення подібних випадків у майбутньому», - повідомили в «Укрзалізнице».

Читайте такожПри виїзді із зони АТО пасажирів перевірятимуть ще ретельніше та обмежать рух вантажівУ прес-службі Міністерства інфраструктури повідомили, що міністерство взяло під особистий контроль розслідування цього інциденту, за результатами якого буде прийняте рішення про вжиття відповідних заходів і залучення винних до відповідальності.

За даними ЗМІ, внаслідок того, що провідниця поїзду не допустила на посадку українських військовослужбовців, вони не встигли на ротацію,через що в 28-й бригаді збився графік відпусток і іншим бійцям бригади не вдалося потрапити додому на новорічні свята.