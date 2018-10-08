В поліції розповіли деталі запровадження пристроїв вимірювання швидкості TruCam (фоторепортаж)

TruCam будуть розташовані у місцях з підвищеним рівнем аварійності.

В Україні з 8 жовтня на дорогах міжнародного та національного значення розпочали працювати у пілотному режимі портативні пристрої вимірювання швидкості TruCam, призначені для контролю за дотриманням водіями встановлених швидкісних режимів.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає РБК-Україна.

Як розповіли у патрульній поліції, робоча дистанція пристроїв контролю швидкості TruCam сягає 1,2 км і може бути збільшена до 1,5 км.

"Запуск роботи має привентивну дію, а не задля того, щоб покарати і притягнути якнайбільше водіїв до відповідальності. Наше завдання - заохотити і спонукати водіїв зменшити швидкість. Під час пілотного режиму, штрафування водіїв не відбуватиметься", - сказав він, висловивши сподівання, що вже через тиждень запроваджена система контролю швидкості запрацює у звичайному режимі.

"І відбуватиметься притягнення. Яким чином це відбуватиметься – це, в принципі, стандартна процедура, яка передбачає зупинку транспортного засобу, притягнення водія, розгляд справи та винесення постанови. І якщо це перевищення руху на понад 20 км/год, то це відповідальність у вигляді штрафу урозмірі 255 грн, якщо це перевищення швидкості на 50 км/год, то це штрафу у розмірі 510 грн", - розповів він.

За словами Білошицького, прилади TruCam використовуватимуться працівниками патрульної поліції виключно на ділянках, де стоятимуть попереджувальні знаки про фото- та відеофіксацію руху.

"У нас вже є на сайті зазначено місця, де вони будуть використовуватися і ці місця контролю будуть постійно оновлюватися, тому слідкуйте. Це завжди будуть місця з підвищеним рівнем аварійності. Використання цієї системи є відкрите", - додав Білошицький.

Він також розповів, що прилад TruCam містить в собі спеціальне шифрування даних, що унеможливлює втручання в дані, які були цим пристроєм створені.

"Інспектор не має доступу і не може видалити будь-які моменти самостійно, а також прилад містить лічильник зафіксованих правопорушень. Таким чином, наш відділ моніторингу контролюватиме кількість зафіксованих правопорушень і кількість притягнень до відповідальності. Але про це ми говоритимемо з наступного вівторка, адже від сьогодні і по наступний понеділок включно ми працюватимемо в пілотному режимі, тобто без притягенення водіїв до відповідальності, щоб і водії встигли звикнути до того, що відбувається фіксація швидкості, і наші інспектори", - наголосив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Наразі, за його словами, у патрульної поліції 25 таких пристроїв, але в найближчому майбутньому ця кількість зростатиме.

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"Ми збільшуватимемо їх присутність на дорогах міжнародного та національного значення. А також в містах, де прослідковується підвищений рівень аварійності. Це перший крок в подальшому розвитку системи фіксації фото- та відкофіксації... Наступним кроком буде запуск пристроїв фіксації у службових автомобілях. Цей аспект вже передбачений програмою безпеки дорожного руху, фінансування закупівлі приладів TruCam передбачений Фондом дорожнього руху", - сказав Білошицький.

Також він анонсував запровадження системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху найближчим часом.

Нагадаємо, патрульна поліція України оприлюднила список трас, на яких з 8 жовтня розпочнеться контроль швидкісного режиму з застосуванням радар TruCam.

Довідка. TruCam - лазерний вимірювач швидкості, оснащений режимом відеофіксації. Основна відмінність приладу від «Візира» і йому подібних — він використовує не радіохвилю, а світловий промінь — лазер, який дозволяє зафіксувати перевищення швидкості конкретного автомобілю в потоці транспорту на відстані, що перевищує кілометр.

Відомості про дату, час і місце розташування (координати) автомобіля, які видає TruCAM, автоматично надходять від вбудованого в прилад GPS-приймача. Початок фіксації порушення правил дорожнього руху можливий на відстані до 1200 метрів.

При роботі в автоматичному режимі (з триноги або з боксу) при перевищенні транспортним засобом ліміту швидкості автоматично робиться фотознімок з відстані близько 70 метрів з фіксацією швидкості, відстані, дати, часу і координат. При цьому максимальне накопичення становить до 40 тис. фото або 16 тис. відеороликів порушень на одну флеш-карту. В автономному режимі від акумулятора прилад може працювати до 15 годин.

Дані вимірювання захищені від видалення та модифікації, адже проводиться опломбування флеш-карти, а також виконуються відповідні протокольні процедури, пов`язані з обігом і зберіганням носіїв суворої звітності.