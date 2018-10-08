3-4 листопада в Києві знесуть Шулявський шляхопровід, рух буде закрито на півтора року

У Києві вирішили повністю демонтувати Шулявський шляхопровід - згідно проведеної експертизи, старі фундаменти не придатні для нових сучасних та майбутніх навантажень.

У Києві 3-4 листопада знесуть Шулявський шляхопровід, в результаті чого в столиці утворюються "пекельні" пробки.

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Про це повідомляє "Вечірній Київ" з посиланням на заяву головного інженера КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва" Олександра Здольника.

"Звичайно, в перші дні буде пекло на дорогах, але, сподіваємося, недовго. Зараз будуть розставляти дорожні знаки і нові світлофори для об'їзду транспортом будівельної зони. Переобладнали вже контактну мережу тролейбусів. Машини поїдуть по вулицях Нестерова, Цедіка, Гарматній і Виборзькій.

Перед водіями, які щодня їдуть на Шулявку, стоїть завдання вивчити схему об'їзду, адже популярний шляхопровід закриють на 1,5 року, доки не побудують новий.

"Демонтувати Шулявський шляхопровід будемо повністю. Першими знесемо прогонові будови, опори, потім і фундамент до ростверків. Поле з паль (частини фундаментів) доведеться покинути. Є висновок експертизи, що старі фундаменти не придатні для нових сучасних і майбутніх навантажень. Замість старого тут встановлять нове пальове поле", - заявив Здольник.

Під час усіх цих робіт проспект Перемоги не будуть перекривати для транспорту повністю, лише частково обмежать рух по одній смузі. Ремонтники обіцяють працювати навіть вночі.

Як повідомляє УНІАН, раніше очікувалася реконструкція Шулявського мосту в Києві з 1 травня. Проте пізніше роботи перенесли на невизначений термін. Причиною стала петиція з альтернативним варіантом реконструкції, яку зобов'язаний розглянути Київрада. У травні минулого року КМДА визначила фінальний варіант реконструкції розв'язки на Шулявці, вартість робіт повинна становити 400 мільйонів гривень.

18 серпня в Києві через реконструкцію перекрили два з'їзди Шулявського мосту.