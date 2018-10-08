В Україні можуть заборонити будувати швидкісні траси через населені пункти

У Мінрегіоні зазначили, що важливо запозичити позитивний європейський досвід у проектуванні та будівництві доріг, для підвищення їх безпеки і комфорту для людей.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вивчає можливість заборонити прокладання нових швидкісних трас (доріг 1-ї категорії - з 4-ма і більше смугами руху) через населені пункти шляхом зміни державних будівельних норм.

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Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

«В Україні досі є нормальною практика, коли через місто, або навіть маленьке село, проходить велика швидкісна траса. Хоча це значне питання для безпеки жителів, які проживають в таких населених пунктах, для їхнього комфорту - через постійний шум і вібрації, для екологічної ситуації - через вихлопи від інтенсивного руху авто. Ми зараз продовжуємо оновлювати державні будівельні норми з проектування доріг, і зараз є пропозиція, яку ми розглядаємо, - заборонити проектувати нові високошвидкісні траси та інші швидкісні дороги через населені пункти. Це дороги 1-ї категорії, тобто з 4-ма і більше смугами руху», - написав Парцхаладзе.

Він зазначив, що важливо запозичити позитивний європейський досвід у проектуванні та будівництві доріг для підвищення їх безпеки та комфорту для людей.

"З 1 вересня набули чинності оновлені ДБН із проектування вулиць і доріг у населених пунктах, у яких ми ввели ряд принципових змін для правильної організації та безпеки руху - наприклад, це обов'язкове створення смуг для громадського транспорту і велосипедного руху, острівців безпеки, захист на зупинках транспорту та інші. Це європейський цивілізований досвід, який ми переймаємо», - написав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН, для підвищення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності Мінрегіон запровадив нову норму в ДБН про можливість звуження ширини смуг руху в містах і селах. За даними Мінрегіону, це сприятиме збільшенню пропускної спроможності вулиць і зменшенню заторів, ефективному розвитку громадського транспорту та велосипедного руху шляхом облаштування окремих смуг для них.

Довідка УНІАН. Державні будівельні норми (ДБН) - обов'язкові до виконання нормативні документи, що використовуються при проектуванні нових і реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їхнього призначення.