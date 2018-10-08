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Ціни на АЗС стрімко повзуть вгору: скільки коштує бензин і дизпальне

15:01, 08 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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В Україні дорожчає бензин / фото УНІАН

Ряд національних і регіональних мереж АЗС в Україні з 5 по 8 жовтня підвищили ціни на бензин і дизельне пальне на 0,2-1,1 грн за літр. Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

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Згідно з повідомленням, наприклад, в мережах АЗС OKKO і WOG вартість дизельного пального зросла на 50 копійок за літр, до 33,49 грн, і 34,49 грн – за преміальну марку.

На АЗС Glusco в Києві все пальне зросло на 20 копійок за літр, А-95 – 34,25 грн, ДП – 31,75 грн. На АЗС KLO бензин і ДП подорожчали на 40-70 копійок за літр, А-95 – 33,49 грн, ДП – 31,99 грн.

У мережі АЗС BVS ціни на всі бензини та ДП зросли на 70 коп. за літр, А-95 – 32,38 грн, ДП – 30,69 грн.

Крім того, зростання цін було зафіксовано в таких мережах, як Amic Energy, Neftek, ОЛАС, Sun Oil, «Маркет», і Катрал.

Таким чином, станом на 8 жовтня 2018 року, середня роздрібна ціна бензину А-92 в Україні зросла до 31,72 грн/л, А-95 – 32,83 грн/л, А-95 Преміум – 33,88 грн/л, ДП – 30,84 грн/л, ДП-Преміум – 32,36 грн/л.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 жовтня в Україні середня роздрібна ціна бензину А-92 становила: 30,81 грн/л, А-95 – 31,91 грн/л, А-95 Преміум – 32,96 грн/л, ДП – 29,77 грн/л, ДП-Преміум – 31,24 грн/л.

Протягом вересня спостерігалося різке підвищення світових цін на нафту. 24 вересня ціна марки Brent перевищила позначку 80 дол./бар. За даними Bloomberg, великі світові нафтотрейдери не виключають, що зростання цін на нафту може перевищити 100 доларів за барель вже до кінця цього року.

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Теги: #ціни на бензин#ціни на АЗС#зростання цін на АЗС