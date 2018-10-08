Audi запідозрили у "ліцензійному" шахрайстві - ЗМІ

Автоконцерн протягом кількох років надавав південнокорейській владі неправдиві відомості, що стосуються даних про викиди шкідливих речовин і витрати палива.

Прокуратура Мюнхена підозрює автовиробника Audi в підробці ідентифікаційних номерів транспортних засобів та протоколів тестів, щоб отримати дозвіл на експлуатацію своїх автомобілів у Південній Кореї.

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Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на газету Süddeutsche Zeitung.

"Автоконцерн цілеспрямовано протягом кількох років надавав південнокорейській владі неправдиві відомості, що стосуються даних про викиди шкідливих речовин і витрати палива", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура стверджує, що Audi маніпулював даними тестів, щоб автомобілі відповідали вимогам законодавства Південної Кореї. Для того, щоб обман не розкрився, у 18 випадках у протоколи тестів були внесені неправдиві ідентифікаційні номери транспортних засобів. Згідно з внутрішнім документом компанії, підробкою тестових протоколів з 2013 року займалися працівники на заводах в Інгольштадті та Неккарзульмі.

Як уточнює видання, розслідування ведеться щодо трьох співробітників Audi, ніхто з них не є теперішнім або колишнім членом правління. Газета зазначає, що автовиробник також веде внутрішнє розслідування з 2016 року, але з власної ініціативи не передав дані прокуратурі. Документи, які призвели до нового розслідування прокуратури, потрапили до рук правоохоронців лише в березні 2017 року в результаті обшуку у зв'язку з дизельним скандалом" у центральному офісі Audi в Інгольштадті.

Підкреслюється, що в розсилці звіту за результатами внутрішньої перевірки, датованому 14 липня 2016 року, на першому місці стоїть колишній голова правління Audi Руперт Штадлер, а за ним йдуть імена інших менеджерів. Як заявили виданню в Audi, внутрішнє розслідування компанії з цього приводу ще не закінчено.

Раніше стало відомо, що наглядова рада Volkswagen, підрозділом якого є Audi, розірвала договір з Штадлером, який перебуває під вартою у зв'язку з "дизельним скандалом".

Нагадаємо, що минулі роки ознаменувалися гучними викриттями навколо дизельних авто. Спочатку в центрі скандалу ("дизельгейт") опинився сам Volkswagen. У вересні 2015 року влада США звинуватила концерн у підробці результатів при тестуванні автомобілів з дизельним двигуном на викид шкідливих речовин. Такі транспортні засоби відповідали прийнятим екологічним нормам лише на папері, а насправді перевищували встановлений граничний рівень забруднення повітря в 30-40 разів. Загалом "дизельний скандал" торкнувся понад 11 мільйонів автомобілів VW в світі, при цьому близько 600 тисяч авто припадають на США. Концерн визнав, що встановлював на свої автомобілі спеціальну програму, яка сильно занижувала результати тестування.