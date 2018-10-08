Гройсман заявив про будівництво "однієї з найсучасніших доріг" в Україні

Прем'єр анонсував початок будівництва цементно-бетонної дороги Дніпро-Решетилівка, зазначивши, що вона буде однією з найсучасніших в Україні.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про початок будівництва цементно-бетонної дороги Н-31 Дніпро – Решетилівка, яка матиме довжину 80 кілометрів.

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Про це прем'єр-міністр написав на своїй сторінці в Facebook.

"Дорога Н-31 Дніпро-Решетилівка була побудована ще в 60-х роках і жодного разу нормально не ремонтувалося. Ця траса дуже важлива, адже з'єднує Дніпро, Полтаву і Київ. Тому уряд вирішив побудувати тут 80 кілометрів нової цементно-бетонної дороги, яка набагато міцніше звичайного асфальтобетону. Перші кілометри дороги вже будуються. На одній з ділянок укладають останній шар дорожнього покриття. Дорога буде однією із найсучасніших в Україні", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше в "Укравтодорі" повідомляли, що в цьому році запланований ремонт 40 кілометрів автомобільної дороги Н-14 Кропивницький-Миколаїв з цементно-бетонним покриттям. А також, дороги Н-31 Решетилівка-Дніпро, на яку виділять близько 2 мільярдів гривень в 2018 році. Частина цих коштів піде на будівництво розв'язок, а деяка частина - на цементно-бетонне покриття. Також, за даними "Укравтодору", деякі проекти з цементно-бетонного покриття в Україні фінансуються міжнародними партнерами, наприклад, об'їзд Житомира, який також буде цементно-бетонним.