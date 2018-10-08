"Укрзалізниця" з листопада здаватиме вагони в оренду через ProZorro

Система ProZorro буде використовуватися також для проведення електронних аукціонів з відчуження, передачі в користування, оренди майна, що належить "Укрзалізниці".

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" здаватиме в оренду власні вагони через електронну систему "ProZorro.Продажі з листопада, що дозволить ліквідувати можливість для корупційних маніпуляцій.

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Як повідомила прес-служба держкомпанії, відповідний пакет документів, який дає старт пілотному проекту з реалізації послуг і майна "Укрзалізниці" через електронну систему, підписали в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов, член правління Ремігіуш Пашкевич та в.о. директора "Прозорро.Продажі" Олексій Соболєв.

"З листопада наша компанія починає здавати в оренду власні вагони через електронний майданчик. Таким чином ми забезпечуємо прозорість і реально діючий механізм отримання "Укрзалізницею" ринкової вартості за використання вагонів нашими клієнтами. Чітка позиція в ціні ліквідує можливість для корупційних маніпуляцій", - цитує прес-служба Кравцова.

За його словами, рік тому "Укрзалізниця" продавала свої послуги з вантажних перевезень в 5-7 разів дешевше, через що компанія недоотримувала мільйони, а різниця між фіксованою ціною і ринковою вартістю йшла посередникам і провокувала корупцію в самій залізниці.

"Щоб скоротити розрив між ціною, у лютому цього року було проведено дерегулювання вагонної складової тарифу, зароблені кошти спрямували на оновлення рухомого складу. Тепер, завдяки приєднанню "Укрзалізниці" до системи "ProZorro.Продажі", компанія починає другий етап дерегуляції вагонної складової тарифу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив керівник "Укрзалізниці", пілотний проект триватиме близько року, коли буде виставлятися на аукціони 5% власного порожнього парку вагонів.

"За їх результатами буде визначатися ціна для всього парку вагонів по видах і на певну дату. На електронних аукціонах будуть виставлені не лише затребувані напіввагони, але й інший вантажний рухомий склад, цистерни, рефрижератори тощо", - йдеться в повідомленні.

За словами в. о. директора "Прозорро.Продажу" Олексія Соболєва, аукціони з оренди вагонів будуть проводитися регулярно, стартовою буде ціна оренди вагону на добу.

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"Братиме участь в аукціонах будь-який перевізник, який підпише відповідний договір з "Укрзалізницею". Реєстрація на аукціони буде проводитися, як завжди, через акредитовані електронні майданчики. Успіх прозорих аукціонів базується на рівному доступі до торгів, простих умовах і повної відкритості даних. Я впевнений, що оренда вагонів стане мегауспішним проектом, і згодом більша частина парку буде здаватися в оренду саме через "ProZorro.Продажу", - цитує прес-служба Соболєва.

Крім того, в "Укрзалізниці" повідомили, що станом на 1 вересня в робочому парку "Укрзалізниці" перебуває 61 тисяча вантажних вагонів.

"З них майже 28 тисяч напіввагонів, 10,3 тисяч зерновозів, майже 3 тисячі фітингових платформ та інший спеціальний рухомий склад. Найбільш затребуваний рухомий склад - напіввагони та зерновози", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі повідомили, що, згідно з договором, система "ProZorro.Продажі" буде використовуватися також для проведення електронних аукціонів по відчуженню, передачі в користування, оренду майна, що належить "Укрзалізниці".

"Національний перевізник також розробляє додаткові напрями використання електронних аукціонів. Один з них - це управління майном, він включає в себе списання попередньо до 700 тисяч різних об'єктів, у тому числі понад 10 тисяч застарілих непридатних вагонів і матеріалів для вторинної переробки (металобрухт, масло, шини тощо). Ще один напрямок - прозорий продаж прав на оренду приміщень на залізничних вокзалах", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство юстиції 20 грудня 2017 року заюстировало скасування наказу №209, яким у 2012 році були введені неринкові дискримінаційно занижені ціни на інвентарний парк "Укрзалізниці", що давало можливість для серйозних зловживань протягом багатьох років.

З 22 грудня "Укрзалізниця" має право самостійно встановлювати ціну на вагонну складову при використанні вагонів власного парку.

Довідка УНІАН. "Укрзалізниця" є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.