«Укрзалізниця» добудовує обхідний шлях до Маріуполя біля зруйнованого бойовиками мосту

Структурні підрозділи Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці») спільно із промисловими підприємствами Маріуполя з метою відновлення курсування поїздів у напрямку міста завершують будівництво тимчасового обхідного шляху, розташованого поруч зі зруйнованим внаслідок підриву терористами двошляховим залізничним мостом на 1260 км перегону Сартана - Маріуполь.

«Залізничники разом із промисловими підприємствами Маріуполя завершують будівництво тимчасового обходу поруч із двошляховим залізничним мостом на 1260 км перегону Сартана - Маріуполь, який зруйнували терористи 23 грудня 2014 року», - сказано у прес-релізі відомства.

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Згідно з повідомленням, спецкомісія фахівців прийняла рішення про придатність до експлуатації одноколійного мосту, розташованого на під'їзному шляху, що не працює і проходить поруч із пошкодженим залізничним мостом.

Проектна документація у стислі терміни була розроблена інженерами Харківського проектного інституту «ПівденНДІпроект».

«Враховуючи, що тимчасовий обхід дозволить забезпечити своєчасну поставку вантажів для промислових підприємств і порту міста Маріуполь, залізничники працюють у напруженому режимі», - наголошується в повідомленні.

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За даними прес-служби, станом на 5 січня поточного року виконані роботи зі спорудження земляного полотна на обході з боку станції Сартана до залізничного мосту під'їзного шляху, проводиться укладання рейко-шпальної решітки, закінчуються роботи з відсипки земляного полотна з боку станції Маріуполь.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 грудня в Маріуполі терористи підірвали залізничний міст через річку Кальчик на 1260 км залізничного перегону. Рух поїздів у районі залізничного вокзалу і морського торговельного порту було тимчасово припинено, а потяги тимчасово прямували до станції Сартана, звідки організована доставка пасажирів автобусами до Маріуполя.

Міністерство внутрішніх справ України кваліфікувало вибух залізничного мосту в Маріуполі як теракт.

24 грудня 2014 року "Укрзалізниця" ввела тимчасові обмеження на відправлення вантажів у напрямку Маріуполя, а також на адресу морського порту міста.