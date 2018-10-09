Кримському мосту прогнозують руйнування: названо причину

Кримський міст не застрахований від танення льодів в Азовському морі.

Кримський міст побудований без дотримання всіх норм геодезії та будівництва такого роду споруд. Будь-які навантаження, зокрема танення льодів в Азовському морі, призведуть до його руйнування.

"Міст побудований без дотримання всіх норм геодезії та будівництва такого роду споруд. Там тектонічні плити, і зміщення буквально на кілька міліметрів призведе до того, що міст буде падати", - заявив в коментарі "Обозревателю" кримськотатарський активіст Ленур Іслямов.

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Він зазначив, що запуск вантажного транспорту, а в подальшому - залізничного сполучення прискорить руйнування.

Крім того, Кримський міст не застрахований від танення льодів в Азовському морі, і з приходом сильних морозів будова буде приречена, вважає кримськотатарський активіст.

"При тій малій глибині Азовського моря, воно насправді дуже підступне, взимку там накопичується дуже велика кількість льоду. Просто в минулому році зима була досить теплою, а я пам'ятаю зими, коли там товщина льоду сягала до 3 метрів. І коли це все починає сходити, крижини йдуть якраз у бік Керченської протоки. Тому це все рушить у бік Кримського моста, він у будь-якому випадку приречений", - заявив Іслямов.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня проліт споруджуваної залізничної частини Кримського моста з'їхав у воду при монтажі конструкцій.

З'ясувалося, що листи заліза на Кримському мосту, на які був встановлений домкрат, не були закріплені між собою і з основною конструкцією. У підсумку домкрат змістився в бік, що і стало причиною обвалення. Офіційно інцидент списали на технічну несправність домкрата.