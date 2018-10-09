На Чернігівщині закрито повітряний простір через вибухи в Ічні
У Ічнянським районі Чернігівської області біля села Дружба, де сьогодні з ранку відбулися пожежа і вибухи на складі боєприпасів, закрито повітряний простір у радіусі 30 км.
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Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк на своїй сторінці в Facebook.
"У зв'язку з надзвичайними подіями, які відбуваються в Чернігівській області, Ічнянський район, закрито повітряний простір у радіусі 30 кілометрів". - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що "Укрзалізниця" і "Укравтодор" спільно з підрозділами МВС організують маршрути об'їзду небезпечної зони. Пожежний поїзд УЗ у повній готовності зараз перебуває на місці надзвичайної події, резервні пасажирські поїзди готові до евакуації населення",- написав він.