Влада відбудує інфраструктуру, зруйновану вибухами в Ічні - Гройсман (відео)

Прем'єр вже доручив ДСНС розмістити усіх евакуйованих осіб, а місцевим чиновникам - бути готовими розпочати опалювальний сезон.

Про це голова уряду Володимир Гройсман повідомив на засіданні оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Читайте такожНа Чернігівщині у зоні вибухів руйнуються та горять будинки, відключено електро- і газопостачання Про це повідомляє ТСН.ua. Свою роботу штаб розпочав вранці у сусідньому із зоною вибухів селі Парафіївка. Прем'єр вже доручив ДСНС розмістити усіх евакуйованих осіб, а місцевим чиновникам - бути готовими розпочати опалювальний сезон. Детальніше дивіться про це у відео ТСН.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter