Влада відбудує інфраструктуру, зруйновану вибухами в Ічні - Гройсман (відео)
13:31, 09 жовтня 2018Транспорт/Зв'язок
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Прем'єр вже доручив ДСНС розмістити усіх евакуйованих осіб, а місцевим чиновникам - бути готовими розпочати опалювальний сезон.
Ілюстрація REUTERS
Про це голова уряду Володимир Гройсман повідомив на засіданні оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації.
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Про це повідомляє ТСН.ua.
Свою роботу штаб розпочав вранці у сусідньому із зоною вибухів селі Парафіївка.
Прем'єр вже доручив ДСНС розмістити усіх евакуйованих осіб, а місцевим чиновникам - бути готовими розпочати опалювальний сезон.
Детальніше дивіться про це у відео ТСН.
Влада відбудує інфраструктуру, зруйновану внаслідок вибухів біля Ічні - Гройсман
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