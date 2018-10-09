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Влада відбудує інфраструктуру, зруйновану вибухами в Ічні - Гройсман (відео)

13:31, 09 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Ілюстрація REUTERS

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Про це повідомляє ТСН.ua.

Свою роботу штаб розпочав вранці у сусідньому із зоною вибухів селі Парафіївка.

Прем'єр вже доручив ДСНС розмістити усіх евакуйованих осіб, а місцевим чиновникам - бути готовими розпочати опалювальний сезон.

Детальніше дивіться про це у відео ТСН.

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Теги: #вибухи боєприпасів