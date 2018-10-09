На 17 вулицях столиці дозволили їздити зі швидкістю до 80 кілометрів (список)

Київрада затвердила перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.

Київрада затвердила перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада. Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, таке рішення підтримали 74 депутати.

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Починаючи з 1 січня 2018 року, набули чинності оновлені вимоги Правил дорожнього руху, згідно з якими швидкість пересування транспорту в населених пунктах знижено з 60 км/год до 50 км/год.

Однак, враховуючи важливість забезпечення належних умов для життєдіяльності Києва, виникає необхідність збільшити дозволену швидкість руху на окремих ділянках. Відповідно до постанови Кабміну, міська влада повинна узгоджувати відповідний перелік автошляхів із Національною поліцією. Також мають враховуватись належні дорожні умови, пояснили у прес-службі.

Відтак, за результатами аналізу, було визначено 17 столичних вулиць, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год в період з 1 квітня до 1 листопада.

“Для комфорту та зручності водіїв, ми визначили перелік автошляхів, де у період із 1 квітня до 1 листопада можна рухатися зі швидкістю до 80 км/год. У зимовий період через складні погодні умови на всіх столичних дорогах буде діяти єдине обмеження у 50 км/год. Ці 17 ділянок є пристосованими для більш інтенсивного трафіку, бо не мають наземних пішохідних переходів і перетинів транспортних потоків в одному рівні. При швидкості 80 км/год водій може контролювати дорожню ситуацію, а пропускна спроможність столичних доріг зберігається на нинішньому рівні”, - зазначив заступник міського голови — секретар Київради Володимир Прокопів.

Зокрема збільшено швидкість руху з 1 квітня до 1 листопада на таких ділянках:

- просп. Перемоги (від Повітрофлотського шляхопроводу до вул. Чорнобильської);

- Велика Кільцева дорога (від вул. Міської до перетину з вул. Газопровідною та від вул. Газопровідної до Мінського проспекту);

- вул. Міська (від вул. Стеценка до Гостомельського шосе) (за умови проведення капітального ремонту проїзної частини);

- Кільцева дорога (від просп. Перемоги до вул. Трублаїні);

- Автодорога Р-69 (від вул. Озерної до межі м. Києва);

- просп. Бандери (від просп. Оболонського до Московського мосту);

- просп. Ватутіна (від Московського мосту до Керченської площі);

- вул. Набережно - Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

- Наддніпрянське шосе;

- Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

- Столичне шосе (до вул. Ак. Заболотного);

- вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченка до Південного мосту);

- просп. М. Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі);

- просп. Броварський (від просп. Визволителів до вул. Братиславської та від вул. Кіото до закінчення населеного пункту “Київ”) (за умови проведення капітального ремонт проїзної частини);

- бул. Перова (від вул. Воскресенської до вул. А. Навої);

- вул. О. Теліги (від вул. Ольжича до вул. Кирилівської);

- просп. Соборності (за умови встановлення розподільчого транспортного огородження).