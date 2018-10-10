Експерти назвали найкращі електромобілі 2018 року (фото)

З кожним роком у світі стає все більше електромобілів.

З кожним роком у світі стає все більше електромобілів. Наступного року нові моделі з електричною силовою установкою випустять Audi, Hyundai, Jaguar, Mercedes-Benz, Volvo.

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Експерти сайту Myev.com склали список п'яти найкращих електрокарів 2018 модельного року, пише Autonews.ua.

Tesla Model 3 (75 000 доларів)

Середньорозмірний електричний седан Tesla Model 3 (див. фото вгорі) в комплектації за 75 000 доларів на одній зарядці батареї проїжджає близько 540 км. Розгін до 100 км/год займає всього 2,5 секунди. Це найдорожча версія седана Model 3. Вона вже кілька років в продажу, але досі має дуже велику популярність.

Tesla Model 3 (50 000 доларів)

Tesla Model 3 в комплектації за 50 000 доларів до 100 км/год розганяється за 3,5 секунди, що не під силу деяким спорткарам. Його максимальна швидкість досягає 250 км/год. На одній зарядці батареї ця версія Model 3 проїжджає близько 480 км. В базовій комплектації седан коштує від 35 000 доларів.

Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV з'явився в 2016 році. У дизайні цього електричного хетчбека є щось від кросовера. Тим не менш, це все-таки хетчбек з його практичністю. Він оснащується одним електродвигуном потужністю 200 к. с. На одній зарядці батареї він проїжджає близько 380 км. Цього цілком достатньо для щоденних поїздок і для виїзду на природу.

Nissan Leaf

Nissan Leaf є першопрохідцем серед електромобілів. Його перше покоління з'явилося в 2010 році. Друге покоління, яке продається як модель 2018 року, отримав збільшений на 50% запас ходу, систему ProPILOT Assist, новітні системи безпеки. На одній зарядці батареї Leaf проїжджає понад 240 км.

Hyundai Ioniq Electric

Компактний електричний хетчбек Hyundai Ioniq Electric є відмінним автомобілем для повсякденних поїздок містом. Потужність силової установки становить 118 к. с. Звичайно, це не найшвидший електромобіль, але зате у нього відмінний крутний момент. Ioniq Electric має привабливий дизайн і просторий салон. У стандартній комплектації багато різного корисного обладнання, а в якості опції доступні системи автоматичного екстреного гальмування, контролю «сліпих» зон, утримання смуги руху та ін.

Як повідомляв УНІАН, продаж автомобілів з електродвигунами в Україні в січні-липні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 64% – до 2490 штук.

Найпопулярнішим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf, 1612 авто цієї моделі з січня по липень отримали українську прописку.

Другим за кількістю первинних реєстрацій (з десятикратним відставанням від лідера) став автомобіль BMW i3, якому віддали перевагу 182 автомобілістів.

Tesla Model S вибрали 123 українці, і це третій результат на ринку електрокарів.

Також в десятку найпопулярніших електрокарів увійшли: Mercedes-Benz B Electric Drive - 78 шт; Smart Fortwo - 69 шт.; Tesla Model X - 57 шт.; KIA Soul EV - 53 шт.; Volkswagen е-Golf - 52 шт.; Toyota RAV-4 EV - 46 шт.; Fiat 500е - 37 шт.