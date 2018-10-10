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«Укрзалізниця» закупить краватку, три коміри та наплічні знаки для голови компанії з мільйонною зарплатою

12:11, 10 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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"Укрзалізниця" має намір закупити знаки розрізнення  для керівного складу компанії / фото УНІАН

Філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" - "Центр сервісного забезпечення" за результатами тендеру має намір закупити знаків розрізнення для керівного складу «Укрзалізниці» майже на 500 тис. грн, у тому числі три коміри та три пари наплічних знаків для голови компанії Євгена Кравцова, чия зарплата в місяць становить майже мільйон гривень.

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Згідно з інформацією в системі електронних державних закупівель Prozorro, переможцем у тендері стала компанія "ОСКАР-Т ", яка за майже 500 тис. грн поставить “Укрзалізниці» 40 пар петлиць для старшого начальницького складу, 30 пар погонів генерал-майора, 30 пар погонів генерал-лейтенанта, 30 пар погонів генерал-полковника.

Крім того, компанія повинна виготовити 10 шт. вишивки околиша, 100 пар наплічних знаків для середнього складу, 250 знаків для молодшого складу та 200 пар петлиць для середнього складу і навіть 380 краваток.

Також передбачено закупити 50 комірів для вищого керівного складу та відзнаки для членів правління. У тому числі, 3 пари наплічних знаків голови правління, три коміри голови правління

Як повідомляв УНІАН, філія акціонерної компанії "Укрзалізниця" із закупівель "Центр забезпечення виробництва" 26 липня уклав договір з філією Російських залізниць на постачання залізницям України 96 нагрудних знаків «Почесний залізничник» з мідно-нікелевого сплаву на суму 181,927 тис. російських рублів з урахуванням ПДВ.

30 липня, після громадського резонансу щодо закупівлі знаків у країни-агресора, в. о. голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов доручив зупинити процедуру закупівлі знаків «Почесний залізничник».

Як повідомляв УНІАН, наприкінці вересня Кабмін затвердив контракт з членом правління - виконуючим обов'язки голови правління ПАТ "Укрзалізниця" Євгеном Кравцовим.

Згідно з текстом контракту, Кравцов як член правління буде мати щомісячний оклад 500,2 тис. грн, а оклад за виконання обов'язків голови правління - 471,6 тис. грн на місяць.

Йому також буде нараховуватися квартальна премія, яка не може перевищувати трьох посадових окладів. А також передбачена річна премія, яка не може перевищувати 24 посадових окладів.

Таким чином, тільки за виконання обов'язків голови правління Кравцов в рік може заробити 26,6 млн грн

«Укразлізниця» протягом 2018 року вже на 24% підвищила ціни пасажирські перевезення і наполягає на значному підвищенні тарифів на вантажні перевезення.

Раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що «Укрзалізниця» через корупцію менеджменту компанії втрачає від 10 до 15 млрд грн на рік.

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Теги: #Укрзалізниця#держзакупівлі#Кравцов