Кабмін затвердив наглядову раду "Укрпошти"

Членами наглядової ради стали: Бенуа Плескоту, Іона Салювеєр, Якуб Карновські, Томі Дженсен, Оксана Волчко, Олександр Озеран, Юрій Тустановський.

Кабінет міністрів затвердив повний склад наглядової ради національного оператора поштового зв'язку – акціонерної компанії "Укрпошта", куди увійшли 2 представника від держави і 5 незалежних членів.

Читайте такожСмілянський ставши повноцінним гендиректором "Укрпошти"

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко.

"Сьогодні професійну наглядову раду отримала ще одна крупна державна компанія - ВАТ "Укрпошта". До її складу увійшли сильні менеджери, які допомогли пройти через складні періоди трансформацій таким компаніям, як Національна поштова служба Румунії та поштовий оператор країн Балтії Omniva. Всі вони мають унікальну експертизу і готові долучитися до розвитку національного оператора поштового зв'язку "Укрпошта", - написав Саєнко.

За його словами, до складу наглядової ради "Укрпошти" увійшли п'ять незалежних членів і два представника держави.

Від держави до наглядової ради увійшли: Олександр Озеран - генеральний директор Директорату державної політики у сфері цифрової інфраструктури на транспорті та послуг поштового зв'язку Міністерства інфраструктури, Юрій Тустановський - керівник патронатної служби першого віце-прем'єр-міністра України Степана Кубіва.

Незалежними членами наглядової ради стали: Бенуа Плескоту, був членом правління Danone; Йона Салювеєр, має більше 15 років управлінського досвіду, в тому числі на поштовому операторі Естонії Omniva; Якуб Карновські з досвідом роботи в галузі фінансів, промисловості та інвестицій; Томмі Дженсен з досвідом роботи у міжнародній компанії Bunge; Оксана Волчко з досвідом роботи на керівних посадах в мультинаціональних компаніях у фінансовій сфері.

Саєнко зазначив, що пошук і відбір незалежних членів спостережної ради здійснювала рекрутингова компанія Amrop.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня Кабінет міністрів затвердив повний склад наглядової ради оператора Об'єднаної енергосистеми країни - компанії "Укренерго", куди увійшли 3 представники від держави та 4 незалежних члена.

Довідка УНІАН. "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників.