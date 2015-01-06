В Україні введуть автомобільні номери європейського зразка до кінця березня

Про це повідомили у прес-службі МВС України.

"Нові номерні знаки країн Європи, які використовуються на етапі набуття членства у Європейському Союзі, в Україні будуть введені вже від 31 березня цього року. Коштувати вони будуть 134 гривні", - заявив заступник міністра Сергій Чеботар. За його словами, Державна служба інтелектуальної власності України ще 25 вересня 2014 видала МВС патент на виготовлення нових номерних знаків для транспортних засобів.

Крім того, МВС опублікувало зображення автомобільних номерів, які використовуються у країнах, що претендують на вступ до ЄС, Молдові та нових членах Євросоюзу.

Відтепер власником номерних знаків буде МВС в особі Департаменту Державної автомобільної інспекції. Заступник міністра також додав, що дозвіл на виготовлення номерних знаків отриманий на підставі Закону України «Про охорону прав на промислові знаки».

Раніше УНІАН повідомляв, що в кінці 2013 року в Україні ввели нові номерні знаки для автомобілів.