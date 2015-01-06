«Укрзалізниця» у грудні збільшила перевезення пасажирів у швидкісних поїздах на 38%

«У грудні 2014 року поїздами «Інтерсіті+» та «Інтерсіті» перевезено 224 585 тис. пасажирів, що на 38% більше від аналогічного періоду минулого року, коли було перевезено 162 тис. 608 пасажирів. Це рекордний місячний показник перевезення пасажирів швидкісними поїздами», - сказано у прес-релізі відомства.

Згідно з повідомленням, середня завантаженість цих поїздів, оператором яких є Українська залізнична швидкісна компанія (УЖСК), у грудні склала 57%.

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У повідомленні наголошується, що традиційно найпопулярнішими напрямками залишаються харківський та дніпропетровський. Стійка динаміка зростання пасажиропотоку останнім часом спостерігається також на львівському напрямку.

Так, у харківському напрямку у грудні УЖСК перевезла 77 669 пасажирів (завантаженість 73%), у дніпропетровському - 66 956 пасажирів (завантаженість 65%), у львівському - 33 547 осіб (завантаженість - 47%), тоді як найменш завантаженими напрямками стали одеський і криворізький - 8 457 (23%) і 2 601 (21%) відповідно.

«Укрзалізниця» наголосила, що позитивної динаміки вдалося досягти завдяки відкриттю нових напрямків, збільшенню частоти курсування існуючих напрямків, а також продуманій тарифній політиці: "незважаючи на економічну ситуацію, Міністерство інфраструктури України та «Укрзалізниця» жодного разу не приймали рішення про підвищення тарифів на перевезення пасажирів поїздами «Інтерсіті+».

«Зростання пасажиропотоку вдалося досягти навіть всупереч тимчасовій втраті донецького (у 2013 році він був другим за пасажиропотоком) і кримського напрямків», - підсумували у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, від моменту впровадження швидкісного залізничного руху в Україні у травні 2012 року і станом на середину грудня 2014 року швидкісними електропоїздами категорії «Інтерсіті+» скористалися близько 4 млн пасажирів.

Довідка УНІАН. Від травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, зв'язавши Київ із Харковом та Львовом. Потім географія курсування поїздів Hyundai була розширена.

У цьому році «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЭКр1 (клас «Інтерсіті+»), які зв'язали Київ з Одесою і Львовом.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЖСК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЭКр1 «Тарпан» і поїздів з локомотивною тягою «Україна-2» виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.