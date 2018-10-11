Прокуратура перевіряє причетність українських компаній до будівництва Керченського мосту

Відомство підготувало низку клопотань щодо надання міжнародної правової допомоги для встановлення причетності іноземних компаній до будівництва цього мосту.

Прокуратура Автономної Республіки Крим проводить перевірку причетності українських та іноземних компаній до будівництва Керченського мосту.

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Про це заявив голова відомства Гюндуз Мамедов, повідомляють «Крим.Реалії».

«Ми за цим фактом відкрили кримінальне провадження і встановлюємо ці факти. Також у нас є кримінальне провадження за фактом будівництва Керченського мосту. Це будівництво завдає істотної шкоди екології», – сказав Мамедов журналістам, коментуючи інформацію про нібито постачання українського щебеню для будівництва Керченського мосту.

Він повідомив, що прокуратура підготувала низку клопотань щодо надання міжнародної правової допомоги для встановлення причетності іноземних компаній до будівництва цього мосту, і ці запити вже направлені європейським країнам.

Нагадаємо, 4 жовтня Служба безпеки України повідомила, що менеджмент одного з українських підприємств, що здійснює видобуток щебеню, налагодив його постачання до Росії. Цей щебінь нібито використовувався в будівництві Керченського мосту. Всього до Росії здійснили 25 поставок щебеню загальною масою 28 тисяч тонн.

15 травня відбулася церемонія відкриття автодорожньої частини Керченського мосту, який з’єднує Росію з анексованим нею Кримом. У заході взяв участь президент Росії Володимир Путін.

Євросоюз офіційно запровадив санкції стосовно компаній, які брали участь у будівництві Керченського мосту.