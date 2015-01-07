ІКАО запропонувало пілотам повідомляти про місцезнаходження літаків кожні 15 хвилин

Пілотів всіх цивільних літаків можуть зобов'язати кожні 15 хвилин повідомляти про місцезнаходження лайнерів. Відповідні стандарти розробляє Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО), передає агентство Рейтер.

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За словами директора з комунікацій ІКАО Ентоні Філбіна, обговорення даної пропозиції має відбутися на конференції в лютому в Монреалі: "Якщо члени організації погодяться з новим стандартом, то на конференції також буде розглянуто питання про те, як швидко, на їхню думку, він повинен бути впроваджений, чи хочуть вони, щоб ІКАО прискорило цей процес".

Новий стандарт ІКАО збирається ввести після ситуації з зникненням літака компанії Malaysia Airlines, який на початку березня вилетів з Куала-Лумпура в Пекін. Уламки літака досі не знайдені.