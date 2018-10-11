Ціна автогазу в Україні досягла чергового річного максимуму

Ряд мереж АЗС в Україні 10-11 жовтня збільшили ціну на автогаз на 10-25 копійок за літр.

Середня ціна на зріджений газ, який використовується в якості автомобільного палива, в Україні 11 жовтня досягла чергового річного максимуму – 15,62 грн за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

Згідно з повідомленням, ряд мереж АЗС в Україні в період 10-11 жовтня збільшили ціни на зріджений газ на 10-25 копійок за літр.

Наприклад, на 10 копійок за літр автогаз подорожчав на столичних АЗС KLO, до 16,19 грн. Також в мережі АЗС UPG газ подорожчав на 10 копійок за літр, до 15,70 грн. На заправках «БРСМ-Нафта» в Києві ціна LPG підвищилася на 10 копійок за літр, до 15,69 грн.

У мережі Avantage 7 газ подорожчав на 10 копійок, до 15,05 грн/л.

Крім того, зростання цін було зафіксовано в таких мережах, як Amic Energy, «РУР Груп», «Катрал», «Народна», «Род-Ник», «Автотранс», «БАРС», ZOG, і «Енерджі Транс».

Як повідомляв УНІАН, у другій половині серпня 2017 року в Україні відзначався різкий ріст цін на автогаз у багатьох мережах АЗС. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав зростання цін на зріджений газ диверсією і доручив ряду міністерств та Антимонопольному комітетові розробити можливі розв'язання цієї проблеми. Станом на 28 серпня 2017 року, ціни досягли значень 16,49-16,99 грн за літр.

Після цього цінова ситуація стабілізувалася і вартість автогазу почала знижуватися. За даними UPECO, з початку березня цього року середня ціна впала до 12,47 грн за літр.