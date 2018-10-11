Аваков хоче щорічно забирати на МВС близько 10 мільярдів гривень від штрафів з TruCam - ЗМІ

Згідно з проектом Авакова, це потрібно для подальшого розвитку інфраструктури для відеофіксації правопорушень.

Міністерство внутрішніх справ запропонувало Кабінету Міністрів схвалити законопроект, за яким 50% від отриманих штрафів за порушення правил дорожнього руху, що були зафіксовані автоматично, направляли б МВС та Нацполіції для розбудови системи відеофіксації дорожніх правопорушень.

Відповідний законопроект змін до Бюджетного кодексу на засідання уряду 10 вересня було внесено міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, повідомляють "Наші гроші".

Читайте такожВ поліції розповіли деталі запровадження пристроїв вимірювання швидкості TruCam (фоторепортаж)

В пояснювальній записці сказано, що нині бюджетним кодексом, 100% штрафів за порушення правил дорожнього руху спрямовуються до загального фонду державного бюджету. Законопроект пропонує направляти до спеціального фонду 50% надходжень від правопорушень, що були зафіксовані автоматично. Інші 50% – на розвиток мережі відеофіксації. При цьому, з цієї половини коштів запропоновано 60% спрямувати на діяльність Нацполіції та МВС, а решту – «Укравтодору» та регіональним бюджетам у вигляді субвенції. Всі кошти повинні бути використанні на закупку техніки та побудову інфраструктури для відеофіксації правопорушень.

За підрахунками МВС, це дозволить щорічно отримувати від штрафів 15-20 мільярдів гривень. А розширення мережі відеофіксації дозволить збільшити цю суму.

Читайте такожУкраїна і Туреччина домовилися зняти обмеження на вантажні автоперевезення

При узгодженні позицій проти виступило Міністерство фінансів, де зазначили, що запропоновані зміни взагалі залишають загальний фонд бюджету від запланованих надходжень. Це може негативно позначитися на фінансуванні соціальних програм. Крім того, для Мінінфраструктури, як головного розпорядника коштів, в цьому році на підвищення безпеки дорожнього руху передбачені 2,6 мільярда гривень. Тільки на відеофіксацію в цьому році в бюджеті передбачено 997 мільйонів гривень. Це, на думку Мінфіна, не потребує вивільнення з бюджету додаткових 7,5-10 мільярдів щорічно.

Але це зауваження МВС не було враховано. Хоча на початку вересня урядовий комітет під головуванням першого віце-прем’єра Степана Кубіва зобов’язав МВС і Мінфін узгодити позиції для схвалення урядом законопроекту. Але міністерства так і не дійшли згоди і, таким чином, не виконали доручення урядового комітету.

В експертному висновку також вказано, що днями екс-радник Авакова – народний депутат Антон Геращенко вніс в Верховну Раду законопроект, що майже ідентичний документу, розробленому міністерством внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, з 8 жовтня 2018 року патрульна поліція почала використовувати пристрої вимірювання швидкості TruCam в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод.