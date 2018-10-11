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У Мережі з'явилося відео розгромленого вандалами вагона електрички - його пустили на маршрут

17:11, 11 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Дії хуліганів завдали залізниці збитків на 200 тисяч гривень / facebook.com/groups/PzFastova

У Мережі з'явилося відео розбитого вандалами вагона електрички, який залізничники були змушені відправити його за маршрутом в складі потяга, оскільки відремонтувати вагон можна лише в умовах депо.

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Вчора, 10 жовтня, на перегоні Фастів - Мотовилівка, що на Київщині, групою невідомих осіб фактично було знищено вагон приміського електропоїзда № 6036 Фастів - Київ.  У соцмережах опублікували фото наслідків таких хуліганських дій.

Помічник машиніста помітив зловмисників та одразу повідомив у поліцію, але правоохоронці приїхали за неодноразовими викликами на станцію Фастів лише сьогодні вранці.

За попередніми оцінками, завдано збитків на 200 тисяч гривень.

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Теги: #Київ#вагон#електричка