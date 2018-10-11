У Мережі з'явилося відео розгромленого вандалами вагона електрички - його пустили на маршрут
У Мережі з'явилося відео розбитого вандалами вагона електрички, який залізничники були змушені відправити його за маршрутом в складі потяга, оскільки відремонтувати вагон можна лише в умовах депо.
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Вчора, 10 жовтня, на перегоні Фастів - Мотовилівка, що на Київщині, групою невідомих осіб фактично було знищено вагон приміського електропоїзда № 6036 Фастів - Київ. У соцмережах опублікували фото наслідків таких хуліганських дій.
Помічник машиніста помітив зловмисників та одразу повідомив у поліцію, але правоохоронці приїхали за неодноразовими викликами на станцію Фастів лише сьогодні вранці.
За попередніми оцінками, завдано збитків на 200 тисяч гривень.