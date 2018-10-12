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Британія повідомила про участь Росії в кібератаці на київське метро і Одеський аеропорт в 2017 році - Омелян

10:31, 12 жовтня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Ілюстрація REUTERS

Великобританія повідомила про спроби здійснення кібератак спецслужбами Російської Федерації на міжнародний аеропорт "Одеса" та Київський метрополітен для виведення цих підприємств з ладу в 2017 році.

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Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на прес-центр Мінінфраструктури.

"Надана Національним центром кібербезпеки Великобританії інформація говорить про участь фахівців ГРУ Російської Федерації в атаці на підприємства в жовтні 2017 року. Немає гарантії, що спроби виведення з ладу критичних підприємств галузі не повторяться", - заявив Міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ході оперативної наради з директором міжнародного аеропорту "Одеса" Павлом Прусаком і начальником Київського метрополітену Віктором Брагінським.

Омелян підкреслив, що аеропорт "Одеса" і Київський метрополітен вже впроваджують низку проектів цифровий трансформації.

Учасники наради також домовилися розвивати галузевий центр кіберзахисту на транспортній інфраструктурі, створений Мінінфраструктури.

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Теги: #Британія#Росія#хакерська атака