Кримський міст може впасти в будь-який момент - експерт

Руйнування на Кримському мосту свідчать про ненадійність усієї конструкції.

Будівництво Кримського мосту було, за великим рахунком, політичною авантюрою Кремля, аніж реалізацією доцільного і міцного інфраструктурного проекту із застосуванням сучасних передових будівельних технологій.

Про це в коментарі сайту "Сегодня" розповів архітектор Георгій Духовичний.

"Те, що зроблено Росією в Керченській протоці, – здебільшого політична авантюра і спроба продемонструвати, мовляв, ми всіх переб'ємо, як це часто було в Російській імперії, а потім – в СРСР, і зараз – в РФ. Я знаю, що в районі зведеного Кримського моста дуже проблемна геологічна ситуація. Там немає серйозної ґрунтової основи. До материкових ґрунтів дійти при бурінні не вдається, тому що вони залягають на великих глибинах, а складний перебіг і геологічна основа не дає можливості зробити мостову конструкцію і її опори міцними та постійними. І той факт, що там менш ніж за рік почали рухатися частини мосту, є свідченням того, що там не працює найголовніше – в об'єкта відсутня нормальна основа", – зазначив він.

Читайте такожКримському мосту прогнозують руйнування: названо причину

За словами експерта, Кримський міст не витримує поки тих умов експлуатації, які він повинен витримувати, і "загрози для безпеки і життів людей дійсно зберігаються, і не тільки потенційно".

"У будівництві, особливо при спорудженні естакад і мостів, прецедент падіння частини одного з несучих елементів є свідченням того, що вся будова ненадійна, і вона може впасти в будь-який момент. Для простого порівняння, наприклад, з одного боку є тунель під Ла-Маншем, який давно працює і досить нормально функціонує, а з іншого боку є підземні переходи в Києві, які затоплюються звичайними дощами", – пояснив архітектор, додавши, що пострадянські країни, в тому числі РФ, в частині застосування передових технологій у будівельній сфері перебувають ще на рівні "кам'яного століття".

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня проліт споруджуваної залізничної частини Кримського моста з'їхав у воду при монтажі конструкцій.