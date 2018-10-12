Експерт розповів, що буде з цінами на бензин найближчим часом

Він зазначив, що бензин може подешевшати на 1 гривню при збереженні тенденції падіння світових цін на нафту.

Ціни на бензин в українських мережах АЗС можуть впасти в середньому на 1 гривню вже наступного тижня при збереженні тенденції падіння світових цін на нафту.

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Про це в ході прес-конференції заявив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

"Є хороші новини. Вчора ще був обережний оптимізм, сьогодні він вже впевненіший. Ми бачимо, що ціна на нафту падає, з 85 доларів за барель на 10 жовтня сьогодні вона вже 81 долар. Прискорено падають ціни на бензин (у світі - УНІАН), і я думаю, що вже наступного тижня, з великою часткою впевненості можу прогнозувати, що ціна на бензин піде вниз. Думаю, що мінімум на 1 гривню на літрі. Це для початку. Бензин зростав найбільшими темпами за останні півтора місяці і зараз буде відкочуватися назад теж прискореними темпами", - сказав Куюн.

Він зазначив, що на даний момент наш внутрішній ринок синхронізувався з новими ціновими реаліями і тепер все залежить від того, як далі буде змінюватися ціна на нафту.

Разом з тим експерт зазначив, що суттєвого зниження вартості дизельного палива поки чекати не варто. "Дизельне паливо зростало не такими темпами, але якщо тенденція падіння цін збережеться, то я впевнений, що на дизпаливо теж буде коригування ціни", - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, за першу декаду жовтня середні ціни на бензин зросли на 1 грн і станом на 8 жовтня 2018 року становили: А-92 - 31,72 гривні/літр, А-95 – 32,83 гривні/літр, А-95 Преміум – 33,88 гривні/літр, ДТ – 30,84 гривні/літр, ДТ-Преміум – 32,36 гривні/літр.

Ціни на заправках зростали на тлі істотного зростання світових цін на нафту. За даними Bloomberg, великі світові нафтотрейдери не виключають, що зростання цін на нафту може перевищити 100 доларів за барель вже до кінця цього року.